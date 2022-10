Link Nonton dan Spoiler Film Korea Carter, Kisahkan Agen Rahasia yang Terpaksa Menjalani Misi Khusus

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Carter adalah film thriller aksi Korea Selatan yang rilis pada Agustus 2022.

Film Carter disutradarai oleh Jung Byung-gil. Selain menjadi produser, ia juga penulis naskah dari film ini.

Sebelum Carter, Jung Byung-gil juga membuat beberapa film bertajuk Action Boys, Confession of Murder, dan The Villainess.

Di tahun 2013 Jung Byung Gil sempat mendapatkan penghargaan sebagai Best Screenplay dan Best New Director.

Pemeran utama film Cartel ini adalah Joo Won yang juga pernah berperan di beberapa judul drama Korea lainnya seperti Bridal Mask, Good Doctor, Yong-pal, My Sassy Girl, dan Alice.

Film Cartel juga dibintangi oleh Lee Sung Jae yang pernah membintangi drama Korea populer seperti Abyss, Diary of a Prosecutor, Show Window: The Queen's House, dan lainnya.

Spoiler Film Korea Carter

Film Korea Carter, yang diperankan oleh Joo Won akan berperan sebagai tituler sekaligus menjadi agen rahasia yang sangat terampil. Namun, ia terbangun di kamar motel dan mengalami hilang ingatan.

Film ini dimulai dengan Carter yang terbangun di sebuah motel dan tidak mengingat apa pun.

Dia mendapat serangan dari CIA yang mencoba menangkapnya.

Carter berhasil melarikan diri berkat bantuan dari suara misterius yang ia dengar.

Suara misterius itu memintanya menjalankan sebuah misi, jika ia menolak maka mereka dapat meledakkan sebuah bom yang ditanamkan di dalam mulutnya.

Film berlanjut dengan sebuah misi yang meminta Carter untuk mencari seorang anak bernama Jung Ha Na dan menyerahkannya ke Korea Utara.

Suara itu kemudian memberinya instruksi tentang apa yang harus dilakukan dan kemana dia harus pergi.