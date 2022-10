LIVE SCTV Hari Ini Siaran Langsung Chelsea vs Man United, Man City vs Brighton | Jadwal Liga Inggris

Siaran Langsung Chelsea vs Man United, Man City vs Brighton | Jadwal Liga Inggris

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal lengkap Liga Inggris, kini memasuki pekan ke 13.

Hari ini, Sabtu (22/10/2022), ada laga big match Chelsea vs Manchester United.

Selain itu ada duel tak kalah seru antara Everton vs Cristal Palace, Tottenham vs Newcastle, Nottingham Forest vs Liverpool dan Man City vs Brighton.

Siaran langsung bola Liga Inggris yang bisa ditonton di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio mulai hari Sabtu (22/10/2022) malam.

Cristiano Ronaldo jadi sorotan

Striker Cristiano Ronaldo jadi sorotan jelang laga timnya Manchester United vs Chelsea di pekan 13 kompetisi Liga Inggris pada Sabtu (22/10/2022) malam.

Ronaldo mendatang timnya kala latihan Carrington, namun kelihatannya Striker asal Portugal tersebut dicueki sang pelatih.

Bahkan kabarnya Erik Ten Hag tidak memasukkan nama Cristiano Ronaldo ke dalam tim Man United yang akan melawan Chelese di Stamford Bridge.

Cristiano Ronaldo dkk dan Pelatih Erik ten Hag (Kolase Tribun Medan)

"Cristiano Ronaldo tidak akan menjadi bagian dari skuad Manchester United untuk pertandingan Liga Inggris Sabtu ini melawan Chelsea," tulis pernyataan klub.



"Pemain lainnya sepenuhnya fokus pada persiapan untuk pertandingan itu."

Cristiano Ronaldo sejatinya tidak cedera, tidak sedang menjalani akumulasi kartu kuning, namun tak sedikit yang mengira absennya kapten Portugal itu karena sikap indisiplinernya saat melawan Tottenham di Old Trafford pada Kamis (20/10/2022) dini hari WIB.

Peraih 5 gelar Ballon d'Or tersebut meninggalkan lapangan pertandingan sebelum laga Man United vs Tottenham usai.

Dalam laporan ESPN, Ronaldo tidak berlatih dengan tim utama pada Kamis dan diperkirakan tidak akan bergabung kembali dengan grup hingga Senin mendatang.

Menurut sumber yang sama, Manchester United mendukung sepenuhnya tindakan yang diambil oleh Erik Ten Hag namun masih bersikeras bahwa pemain berusia 37 tahun itu tetap menjadi bagian penting dari skuad.