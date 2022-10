Curhat Vidi Aldiano, Nelangsa Ditinggal Sheila Dara Syuting Sebulan di London: Rindu 

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Vidi Aldiano dan Sheila Dara dikenal sebagai pasangan selebriti yang kocak.

Memiliki kepribadian yang bertolak belakang, tingkah Vidi Aldiano dan Sheila Dara sering kali bikin ngakak netizen.

Meski demikian, Vidi Aldiano adalah sosok pria romantis yang sering menunjukkan cintanya pada Sheila Dara.

Misalnya saja seperti yang terlihat dari unggahan Vidi Aldiano dalam Instagram pribadinya di @vidialdiano pada Sabtu (22/10/2022).

Pelantun Nuansa Bening ini mendadak membagikan potret hitam putih Sheila Dara yang sedang berdiri menatap ke arah kamera.

Aktris yang menikah dengan Vidi Aldiano pada 15 Januari 2022 tersebut menampilkan ekspresi dingin sambil memasukkan satu tangannya ke saku celana.

Dalam caption yang ditulisnya, ternyata Vidi Aldiano mengungkapkan alasannya tiba-tiba saja membagikan potret hitam putih istrinya.

Ya, rupanya ia sedang menanggung rindu gegara ditinggal oleh Sheila Dara untuk menjalani syuting di London, Inggris.

Tak tanggung-tanggung, Sheila Dara harus melaksanakan syuting di London selama sebulan hingga membuat Vidi nelangsa.

"First of all (yang pertama dari semuanya), rindu. Lama banget ditinggal shooting sebulan ke London. Cry (nangis)," tulis Vidi.

Alasan yang kedua, Vidi ingin memberikan dukungannya pada sang istri.

Ungkapan rindu Vidi Aldiano untuk Sheila Dara Aisha. (Instagram)

Pasalnya, seperti yang terlihat di slide kedua, Sheila Dara berhasil masuk nominasi Piala Citra 2022.

Posisi ini bisa diraih Sheila setelah memerankan karakter seorang pelakor dalam film Noktah Merah Perkawinan.

Selain istri Vidi Aldiano ini, ada beberapa aktris lain yang masuk nominasi untuk kategori Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik ini.