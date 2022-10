SOSOK Nadya Bre Ninina Pinem, Anak Medan yang Miliki Segudang Prestasi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Nadya Bre Ninina Pinem merupakan anak Medan yang dikenal sebagai influencer.

Nadya sapaan akrabnya juga memiliki segudang prestasi.

Prestasi yang pernah ditorehkannya ini berasal dari berbagai bidang mulai dari bernyanyi, kreativitas video, foto, travelling dan bidang lainnya.

Nadya juga sering mendapatkan berbagai prestasi melalui media sosial dan mewakili Kota Medan dalam mendapatkan prestasi travelling ke berbagai kota di Indonesia bahkan luar negeri seperti Malang, Bali, Pekanbaru, Singapore, dan Sydney.

Nadya terpilih menyanyikan National Anthem of Korea untuk National Day Official Ceremony & mendapatkan postingan terbaik di Instagram Kedutaan Besar Republik Korea @koremb.idn , kemudian menjadi juara untuk “Most Active Supporter” K-GO Daegu-Gyeongbuk Jakarta 2021, menjadi perwakilan dari Universitas Sumatera Utara “Telkomsel Education Fun Holiday goes to Sydney 2016”, dan masih banyak lagi.

Nadya mengatakan prestasi yang dimiliki saat ini berawal dari keisengan yang berujung menjadi hobi untuk membuat konten mengenai kesehariannya dan diupload di sosial media.

"Awalnya sih memang dari hobi, jadi aku suka membagikan photo atau video kegiatanku di media sosial dan juga mendokumentasikan semua kegiatan, acara atau tempat yang aku kunjungi," ujarnya kepada Tribun Medan, Sabtu (22/10/2022).

Kegemarannya dalam dunia seni dan kreativitas sudah ada sejak kecil, mulai dari photography, video, hingga bernyanyi.

"Dari kecil aku memang senang di dunia seni dan kreativitas, kemudian berlanjut hingga sekarang," ucapnya.

Karena minat dan bakat yang dimiliki, Nadya tidak pernah melewatkan berbagai kompetesi yang ada di sosial media.

"Nah, karena berawal dari hobby terus melihat info kompetisi di sosial media aku jadi tertarik untuk ikut dan ternyata terpilih menjadi pemenang,” katanya

Dengan Prestasi telah Nadya peroleh, Nadya dapat memberikan pengaruh positif kepada orang-orang sekelilingnya atau pun pada pengikutnya di sosial media.

Mereka mengagumi serta mengganggap Nadya sosok yang dapat dipercaya karena memiliki banyak pengalaman dan prestasi.

Tak heran jika Nadya memiliki banyak pengikut di Media sosial yaitu mencapai 20.3 ribu pengikut dan berhasil membuat wanita berparas cantik ini menjadi seorang influencer.