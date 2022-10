Lagi Dekat dengan Politikus, Kalina Ocktaranny Tetiba Dilabrak Wanita tak Dikenal, Dituding Pelakor 

TRIBUN-MEDAN.com - Sudah 3 kali, Kalina Ocktaranny merasakan kegagalan membangun rumah tangga.

Sebelumnya rumah tangga pertamanya dengan Deddy Corbuzier, kemudian Insank Nasruddin.

Dan yang terakhir adalah kandasnya rumah tangga Kalina Ocktaranny dengan presenter Vicky Prasetyo.

Dilansir dari GridFame, belum lama cerai sudah miliki gandengan baru, Kalina mengaku mudah move on.

Wanita yang sudah 4 kali mengalami kawin cerai ini bak tak trauma dengan percintaan.

Dalam tayangan YouTube Venna Melinda, Senin, (4/4/2022) begini pengakuannya.

"Kalina termasuk orang yang cukup cepat untuk bisa switch your heart to someone else?" tanya Venna.

"Kadang orang bilang, 'eh Kalina tu mudah banget jatuh cinta', sejujurnya i'm not easy to falling in love.

Aku mudah sayang sama seseorang dan aku sangat amat mudah melupakan," ujar Kalina Ocktaranny.

"Kenapa? Di saat aku melupakan seseorang, itu berarti aku merasa buat apa aku mengingat sesuatu yang menyakitkan," lanjutnya.

Namun baru-baru ini Kalina Ocktaranny mengejutkan publik lantaran dituding rebut pria yang sudah beristri.

Melansir dari Tribun Lampung, Kalina Ocktaranny dilabrak istri politikus gegara dituding sebagai perebut laki orang atau pelakor.

Kalina Ocktaranny mengaku kesal saat ada seorang wanita yang melabrak dirinya dan mengaku istri sah dari sang politikus.

Dikabarkan Dinikahi Politisi Beristri hingga Kena Labrak, Kalina Ocktaranny Ungkap Fakta Miris (HO / Tribun Medan)

Diketahui, Kalina Octaranny kini Kalina Octaranny dikabarkan tengah dekat dengan pria yang berprofesi sebagai politikus.