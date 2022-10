Link dan Spoiler Drakor Why Her Full Episode, Kisahkan Pengacara Ternama dan Mantan Narapidana

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Why Her merupakan serial drama Korea (Drakor) yang hadir di Viu sejak Juni 2022.

Drakor Why Her, disutradarai oleh Park Soo Jin.

Drakor Why Her dibintangi oleh sederet aktor dan aktris kenamaan Korea Selatan seperti Seo Hyu Jin, Hwang In Yeop, Bae In Hyuk, Heo Joon Ho, hingga Lee Jin Hyuk.

Spoiler Drakor Why Her

Drama Why Her bercerita tentang seorang pengacara berbakat bernama Oh Soo Jae (Seo Hyu Jin) yang menjadi mitra paling muda di TK Law Firm.

TK Law Firm dikenal sebagai firma hukum terbaik yang ada di Korea Selatan.

Sebagai seorang pengacara yang kompeten, Oh Soo Jae sangat kuat keinginannya untuk memenangkan setiap kasus yang ia tangani.

Perjalanan Oh Soo Jae sebagai pengacara hebat pun tidak selamanya mulus-mulus saja. Kali ini, ia mendapatkan suatu kasus yang sangat tidak terduga dan di luar ekspektasinya.

Kecerdasan serta keberaniannya menjadi sesuatu yang ditakuti para lawannya. Namun, Soo Jae diberhentikan sebagai pengacara karena dianggap menjadi penyebab tewasnya seorang korban perkosaan.

Hal tersebut membuat semua kerja keras Oh Soo Jae sebagai pengacara pun harus runtuh seketika. Akibatnya, ia pun harus rela untuk turun jabatan sebagai asisten profesor sekolah hukum.

Namun, bukan Oh Soo Jae jika ia mudah menyerah, sebab selama hidupnya ia berprinsip untuk selalu mencapai kesuksesan.

Oh Soo Jae kemudian bertekad untuk merebut kembali posisi lamanya yakni sebagai asisten profesor.

Di tengah rasa semangat membara yang menaungi Oh Soo Jae, ada Chi Tae Kook (Heo Jun Ho), ketua TK Law Firm yang tidak ingin karir Oh Soo Jae naik kembali.

Chi Tae Kook menghalalkan segala cara agar Oh Soo Jae, saingan terberatnya, tetap terpuruk dengan jabatan kecilnya. Lantas, bagaimana kelanjutan kisahnya?