Lirik dan Chord Lagu Batak Memory Tao Toba By Century Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Memory Tao Toba ini dipopulerkan oleh Century Trio dan diciptakan Jonar Situmorang.

Lagu Batak Memory Tao Toba ini dipopulerkan oleh Century Trio dan dirilis melalui channel youtube CMD Record di tahun 2016.

Lagu Batak Memory Tao Toba menceritakan kisah tentang kenangan bersama kekasih saat di Danau Toba.

Lirik dan Chord Lagu Batak Memory Tao Toba

(Intro) C...

G

sai hu ingot dope i ito..

F C

pargaulanta i..

C G

sai hu ingot do sude ito..

F C Bb

memory.. ta i.. (hu huu..)

F

nadi topi tao toba i..

Bb F

rap mandurung dekke hita ito..

G C

tung sonang tahe..

C G

hape dukkon lao ho ito..

F C

tu luat na dao i..

C G

gabe sai malungun rohakki..

F C Bb

marningot ho.. (hu huu..)

F

sai sumolsol bagi au ito..

Bb F

boasa dang.. tibu hudok..

G

holong ni rohakki..

C Am

sai marsak au.. ito da hasian..

F G C F G

sai marsak au lao mamikkiri ho..

C Am

dang tardok au.. dang tar hatahon au

F D G

sihol ni rohakki.. holan tu ho..

F G C Am

aut boi ma nian.. ito..

F G C Em G

pajumpang dohot ho..

F G C Am

patolhasonku do sude.. ito..

F G C

naponjot nadi rohakkon..

G

hape dukkon lao ho ito

F C

tu luat na dao i..

C G

gabe sai malungun rohakki..

F C Bb

marningot ho.. (hu huu..)

F

sai sumolsol bagi au ito..

Bb F

boasa dang.. tibu hudok..

G

holong ni rohakki..

C Am

sai marsak au.. ito da hasian..

F G C F G

sai marsak au lao mamikkiri ho..

C Am

dang tardok au.. dang tar hatahon au

F D G

sihol ni rohakki.. holan tu ho..

Bb F

bereng au da hasian..

(G)

(bereng au da hasian..)

G C

na sai tarilu.. di topi tao i..

Bb F

holan ho do hasian..

(G)

(holan ho do hasian..)

G G-G

na boi mangapul.. arsak ni rohakki..

C -Bb-Am

sai marsak au.. ito da hasian..

F G C F G

sai marsak au lao mamikkiri ho..

C Am

dang tardok au.. dang tar hatahon au

F D G

sihol ni rohakki.. holan tu ho..

F G C Am

aut boi ma nian.. ito..

F G C Em G

pajumpang dohot ho..

F G C Am

patolhasonku do sude.. ito..

F G C

naponjot nadi rohakkon..

F G C-Bb-Am -G

patolhasonku do sude.. ito..

F G C-C C..

naponjot nadi rohakkon..

Gm Bm

sai hu ingot dope i ito..

Bb Gm

pargaulanta i..

Gm Bm

sai hu ingot do sude ito..

Bb Gm B

memory.. ta i.. (hu huu..)

Bb

nadi topi tao toba i..

B Bb

rap mandurung dekke hita ito..

Bm Gm

tung sonang tahe..

Gm Bm

hape dukkon lao ho ito..

Bb Gm

tu luat na dao i..

Gm Bm

gabe sai malungun rohakki..

Bb Gm B

marningot ho.. (hu huu..)

Bb

sai sumolsol bagi au ito..

B Bb

boasa dang.. tibu hudok..

Bm

holong ni rohakki..

Gm Fm

sai marsak au.. ito da hasian..

Bb Bm Gm Bb Bm

sai marsak au lao mamikkiri ho..

Gm Fm

dang tardok au.. dang tar hatahon au

Bb Am Bm

sihol ni rohakki.. holan tu ho..

Bb Bm Gm Fm

aut boi ma nian.. ito..

Bb Bm Gm Fm Bm

pajumpang dohot ho..

Bb Bm Gm Fm

patolhasonku do sude.. ito..

Bb Bm Gm

naponjot nadi rohakkon..

Bm

hape dukkon lao ho ito

Bb Gm

tu luat na dao i..

Gm Bm

gabe sai malungun rohakki..

Bb Gm B

marningot ho.. (hu huu..)

Bb

sai sumolsol bagi au ito..

B Bb

boasa dang.. tibu hudok..

Bm

holong ni rohakki..

Gm Fm

sai marsak au.. ito da hasian..

Bb Bm Gm Bb Bm

sai marsak au lao mamikkiri ho..

Gm Fm

dang tardok au.. dang tar hatahon au

Bb Am Bm

sihol ni rohakki.. holan tu ho..

B Bb

bereng au da hasian..

(Bm)

(bereng au da hasian..)

Bm Gm

na sai tarilu.. di topi tao i..

B Bb

holan ho do hasian..

(Bm)

(holan ho do hasian..)

Bm Bm-Bm

na boi mangapul.. arsak ni rohakki..

Gm -Cm Fm

sai marsak au.. ito da hasian..

Bb Bm Gm Bb Bm

sai marsak au lao mamikkiri ho..

Gm Fm

dang tardok au.. dang tar hatahon au

Bb Am Bm

sihol ni rohakki.. holan tu ho..

Bb Bm Gm Fm

aut boi ma nian.. ito..

Bb Bm Gm Fm Bm

pajumpang dohot ho..

Bb Bm Gm Fm

patolhasonku do sude.. ito..

Bb Bm Gm

naponjot nadi rohakkon..

Bb Bm Gm Cm Fm -Bm

patolhasonku do sude.. ito..

Bb Bm Gm-Gm Gm..

naponjot nadi rohakkon..

(cr30/tribun-medan.com)