Kapolres Asahan Beri Penghargaan Kepada Personel Berprestasi dalam Ungkap Kasus dan Olahraga

TRIBUN-MEDAN.com, ASAHAN - Kapolres Asahan AKBP Roman Smaradhana Elhaj memberikan penghargaan kepada 33 personel Polres Asahan atas prestasinya dalam melaksanakan tugas di lapangan dan Bidang Olahraga.

Pemberian reward ini dilakukan di Lantai II Aula Wira Satya Polres Asahan pada Senin (24/10/2022).

Kapolres Asahan AKBP Roman Smaradhana Elhaj mengatakan pemberian penghargaan kepada 33 personil Polres Asahan diantaranya pengungkapan kasus Penimbunan BBM bersubsidi sebanyak 3 Ton yaitu, Kasat Reskrim AKP Muhammad Said Husin, Kanit II Sat Reskrim Ipda Franky M Chandra Ritonga, Anggota Sat Reskrim, Aiptu J Butar-butar, Aiptu Robert Padli, Aipda R Butar-butar, Aipda S Sitepu, Bripka AS Nababan, Bipka G Napitupulu, Bipka AS Panjaitan, Bripka F Munthe.

Sedangkan Personil Polres Asahan yang berhasil mengungkap kasus Narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 Kg, yaitu Kanit II Sat Narkoba Iptu Mulyoto, Anggota Sat Narkoba Aiptu Sujali, Aipda R Tambunan, Aipda A Sihotang, Bripka Z Panjaitan, Bripka A Meuraxa, Bripka Rudi Harapan dan Brigadir R Syahputra.

"Untuk pengungkapan Kasus Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 8.837 butir dan pengungkapan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 16 Kg di Desa Bagan Asahan Tanjungbalai yaitu, Kanit I Sat Narkoba Ipda Wanter Simanungkalit, Anggota Sat Narkoba, Aiptu Suriadi Irawan, Aipda M Sofyan, Bripka H Hasibuan, Briptu H Berry W, Briptu Annuradim T, Briptu M Aris DC," akunya, Senin (24/10/2022).

Sedangkan untuk Personil Polres Asahan yang berhasil mengagalkan Penyeludupan Narkoba jenis Sabu sebanyak 16 Kg, di Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan yaitu, Ps Kasat Pol Airud Ipda Mat Solekan, KBO Sat Pol Airud Ipda Sujarman, Anggota Pol Airud, Aipda Syafarudin, Bipka Wahyudi.

Untuk Personil Polres Asahan yang berhasil menjadi juara Umum dalam kejuaraan menembak Piala bergilir Dit Samapta Polda Sumut yaitu, Kasat Samapta AKP Ilham Harahap, Anggota Sat Samapta Aiptu Burhanudin, Bripka Riyadi.

"Semoga dengan pemberian penghargaan ini dapat menjadikan motivasi bagi personel Polres Asahan lainnya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik di lapangan serta berprestasi di bidang apapun," pungkasnya.

(akb/tribun-medan.com)