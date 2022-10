Link Nonton dan Spoiler Drakor The Sound of Magic Full Episode, Kisah Percintaan Pesulap

Link dan Spoiler Drakor The Sound of Magic Full Episode, Kisah Percintaan Pesulap

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - The Sound of Magic adalah drama Korea (Drakor) yang banyak dinantikan karena merupakan drama Korea yang menampilkan bintang papan atas Ji Chang Wook dan juga bintang lainnya seperti Hwang In Yeop serta Choi Sung Eun.

Drakor The Sound of Magic memiliki sebanyak 6 episode.

Drakor The Sound of Magic diadaptasi dari webtoon 'Annarasumanara' Ha Il Kwon yang tayang di Naver mulai akhir Juni 2010.

Drakor The Sound of Magic disutradarai oleh Kim Seong Yoon, sutradara yang dikenal dengan berbagai drama hit seperti ' Kelas Itaewon' dan 'Love in the Moonlight'.

Spoiler Drakor The Sound of Magic

Drakor The Sound of Magic berkisah tentang Yoon A Yi (Choi Sung Eun) yang merupakan seorang siswa sekolah menengah.

Sayangnya di usianya yang masih muda, Yoon A Yi terpaksa menjadi tulang punggung keluarga.

Yoon A Yi harus membanting tulang dengan bekerja paruh waktu demi bisa membiayai dirinya sendiri dan adik perempuannya. Tragisnya, ia tidak mengetahui keberadaan orang tuanya.

Ayahnya terpaksa diusir dari rumah karena penagih utang, sedangkan ibunya pergi meninggalkan rumah.

Tapi, dengan hiruk pikuk kehidupannya yang kelam sekaligus dengan masalah ekonomi, Yoon A Yi bisa bertahan menjadi siswa peringkat teratas di sekolahnya secara akademis.

Tidak hanya pintar, A Yi merupakan sosok yang cantik. Dirinya berharap bisa menjadi dewasa sesegera mungkin agar bisa memiliki pekerjaan yang stabil dan bisa membantu perekonomian keluarganya.

Di sisi lain, teman sekelasnya Na Il Deung (Hwang In Yeop), yang secara peringkat bersaing dengan A Yi untuk mendapatkan nilai tertinggi dikelasnya.

Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai menunjukkan ketertarikan satu sama lain.

Suatu Ketika, A Yi bertemu dengan Penyihir Lee Eul (Ji Chang Wook) di sebuah taman hiburan kosong karena sudah ditinggalkan pengunjung sejak lama.