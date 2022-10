MULAI MALAM INI Liga Champions: Chelsea, AC Milan, Juventus, Barcelona, Napoli, Liverpool Bertanding

TRIBUN-MEDAN.com - Laga lanjutan Liga Champions berlangsung pekan Ini.

Sejumlah tim elit bertarung mulai Rabu (25/10/2022) malam ini.

Pertandingan Liga Champions dari tanggal 25 - 27 Oktober 2022.

Laga menuju babak 16 besar Liga Champions di siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online.

Ada Barcelona vs Bayern Munchen dan Dortmund vs Manchester City main.

Siaran Langsung Liga Champions bisa diakses via Live Streaming Bola SCTV maupun Link Live Streaming di TV Online Vidio.

Termasuk pertandingan PSG vs Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb vs AC Milan, RB Leipzig vs Real Madrid.

Namun sembari menunggu kepastian laga mana yang tayang via Live Streaming SCTV, TribunMataraman.com sedikit mengulas peluang tim-tim yang akan berlaga di Liga Champion 25 - 27 Oktober 2022.

Diketahui Barcelona akan menjalani laga hidup mati menghadapi Bayern Munchen.

Pertandingan ini merupakan laga hidup mati bagi Barcelona untuk menentukan jalan lolos ke babak selanjutnya.

Rekor head to head FC Barcelona vs Bayern Munchen menunjukkan bahwa dari 8 pertemuan yang mereka lakukan, FC Barcelona menang 1 kali dan Bayern München menang 7 kali.

Nol pertandingan antara FC Barcelona dan Bayern München berakhir imbang.

Total Pertandingan Sudut untuk FC Barcelona dan FC Bayern München.

League AVG adalah rata-rata Liga Champions UEFA Eropa dalam 153 pertandingan pada musim 2022/2023.