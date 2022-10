LINK STREAMING Liga Champions Inter Milan vs Viktoria Plzen, Club Brugge vs Porto, Nasib Barcelona?

Miguel Medina/AFP

Link Live Streaming Inter Milan vs Viktoria Plzen dan Barcelona vs Bayern Munchen di Liga Champions 2022-2023, Rabu (26/10/2022) dan Kamis (27/10/2022) dini Hari WIB. Prediksi Skor Liga Champions Inter Milan vs Viktoria Plzen, Nasib 2 Klub Ada di Tangan Nerazzuri. Sebelumnya Gelandang Inter Milan Nicolo Barella (2ndL) merayakan dengan bek Inter Milan Belanda Stefan de Vrij setelah mencetak gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Inter Milan dan Salernitana pada 16 Oktober 2022 di Giuseppe-Meazza (San Siro) stadion di Milan.