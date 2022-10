Manchester City vs Borussia Dortmund Leg I Kamis (15/9/2022) dini hari tadi

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton Live Liga Champion dan update hasil pertandingan Liga Champions,Rabu, (26/10/2022) dini hari WIB.

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Dortmund vs Man City, Live Streaming PSG vs Maccab, Live SCTV

Sejumlah pertandingan Liga Champions dimulai Selasa (25/10/2022) malam ini.

Simak juga link live streaming dan klasemen terkini Liga Champions dari masing-masing grup.

Laga pembuka malam ini Salzburg vs Chelsea pada pukul 23.45 WIB.

>>> Hasil Pertandingan: Chelsea Menang, Lolos 16 besar

Selanjutnya ada duel Borussia Dortmund vs Manchester City di Liga Champions bakal digelar di Stadion Rabu, (26/10/2022) dini hari WIB.

Pertandingan lainnya yang tak kalah seru, Barcelona vs Bayern Munchen, RB Leipzig vs Real Madrid hingga Ajax Amsterdam vs Liverpool.

Berikut selengkapnya jadwal Liga Champions.

Real Madrid, Napoli, Bayern Munchen memastikan diri yang memimpin di grup masing-masing memastikand diri melaju ke babak 16 besar Liga Champions.

Selain tiga tim tersebut, klub lain yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar antara lain Club Brugge (Grup B) dan Manchester City (Grup G).

Jadwal Liga Champions 2022-2023 pekan 5 ini menghadirkan Barcelona vs Bayern Munchen dan Borussia Dortmund vs Manchester City.

Napoli sebelumnua berhasil memastikan diri di babak 16 besar mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor 4-2 dalam laga lanjutan grup A yang berlangsung pada Kamis (12/10/2022) dini hari WIB.

Sementara langkah Barcelona makin berat usai ditahan imbang Inter Milan 3-3 pada laga lanjutan Grup C, Kamis dini hari.