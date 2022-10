Harga TBS Sawit Sumut Terus Merangkak Naik, Sekarang Sampai Segini Harganya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sumatera Utara (Sumut) kembali bergairah.

Saat ini, harga TBS sawit Sumut sudah berada pada angka Rp 2.230 per kilogram di tingkat, Kamis (27/10/2022).

"Pada pekan ini harga TBS tingkat petani si Sumatera Utara berada diposisi Rp 2.230 per kilogram," ujar Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut, Gus Dalhari Harahap.

Dikatakannya, saat ini harga TBS sawit tertinggi berada di daerah Kabupaten Padang Lawas dengan harga Rp 2.230 per kilogram.

Sedangkan harga terendah berasal dari daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan harga TBS sawit Rp 2.000 per kilogram.

"Harga TBS terendah diangka Rp 2.000 per kilogram, sedangkan tertinggi Rp 2.230 per kilogram," katanya.

Sementara itu, petani sawit di Kabupaten Langkat menyambut baik harga TBS yang kian menunjukkan tren kenaikan harga.

"Setelah anjloknya harga sawit pada beberapa bulan lalu, akhirnya harga sawit sudah mulai naik kembali," ucapnya.

Dia berharap kenaikan harga TBS ini terus berlangsung tanpa ada lagi penurunan yang drastis pada beberapa waktu lalu.

"Semoga harga sekarang ini semakin naik lagi ya, jangan sampai jebol lagi seperti kemarin," Pungkasnya.

Berdasarkan data dari Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut, berikut adalah harga TBS di 15 daerah Sumut penghasil sawit.

Harga TBS di Kabupaten Langkat di patok Rp 2.150 per kilogram, kemudian Deli Serdang Rp 2.200 per kilogram, Sergai Rp 2.100 per kilogram, Simalungun Rp 2.050 per kilogram.

Kemudian Kabupaten Batu Bara Rp 2.000 Per kilogram, Asahan Rp 2.030 per kilogram, Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp 2.000 per kilogram, Labuhan Batu Rp 2.170 Per Kilogram, Labuhan Batu Selatan Rp 2.185 per kilogram, Kabupaten Padang Lawas Utara Rp 2.130.

Selanjutnya, Padang Lawas Rp 2.230, Tapanuli Tengah Rp 2.070, Mandailing Natal Rp 2.160, Tapanuli Selatan Rp 2.050 dan Pakpak Bharat Rp. 2.000.(cr10/tribun-medan.com)