Jawaban Regi Datau, Bingung Ditanya Ayu Dewi, Selingkuh atau Diselingkuhi: Masih Mau Kayaknya

TRIBUN-MEDAN.com - Heboh Regi Datau dikabarkan berselingkuh, Ayu Dewi tampaknya sudah mencium bau-bau tak mengenakkan.

Beredar video Ayu Dewi seolah memperingatkan Regi Datau soal perselingkuhan.

Regi Datau tampak kebingungan saat diminta untuk memilih selingkuh atau diselingkuhi.

Ayu Dewi mengingatkan agar dirinya jangan sampai tahu jika memang Regi Datau selingkuh.

"Kalau itu sampai terjadi do it under table. Bukan siri ya, jangan sampai aku tahu soal itu," tegas Ayu Dewi.

"Aku itu tipenya digging, I will dig to the end. Aku akan bertanya ke suamiku, apakah ini sudah pernah terjadi."

Seolah membuktikan ucapannya, Ayu Dewi ternyata pernah memancing suami untuk memberikan pendapat soal selingkuh.

Ayu Dewi tanya soal perselingkuhan ke Regi Datau (Instagram @mrsayudewi)

Awalnya, Regi Datau mengucap kata pelakor.

"Pelakor garis miring selingkuh," kata Regi Datau.

"Apa menurut kamu," tanya Ayu. "Dosa," kata Regi Datau.

"Apa hal-hal yang menurut kamu masuk kriteria selingkuh," kata Ayu. "Hubungan badan ya pasti begitulah, kalau lebih dari itu paling parah hati ke hati," seru Regi.

Ayu lantas kembali mengajukan pertanyaan buat Regi Datau.

Tak disangka, Regi tampak kelabakan dan seolah lama berpikir ketika ditanya oleh Ayu Dewi.

"Biasanya cowok selingkuh pasti berhubungan sama badan, tapi kalau cewek selingkuh itu pasti berhubungan sama hati," kata Ayu Dewi.