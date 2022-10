KB Bukopin Siap Lakukan Right Issue, KB Kookmin Bank Berikan Suntikan Modal

TRIBUNMEDAN.COM - Seiring dengan semakin positifnya tren pengembangan bisnis Bank Kookmin Bank (KB) Bukopin, Majority Shareholder KB Kookmin kembali memberikan dukungannya kepada KB Bukopin.

Dalam waktu dekat KB Kookmin akan melakukan penguatan modal ini KB Bukopin melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau dikenal dengan right issue melalui Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII).

Hal ini sesuai dengan keterbukaan informasi yang disampaikan KB Bukopin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal pada Senin (24/10/2022).

KB Bukopin merencanakan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp 120 Miliar saham kelas B dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Adapun jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana KB Bukopin dan harga dari pelaksanaan PTU VII.

Direktur Keuangan KB Bukopin Seng Hyup Shin mengatakan, rencana penambahan modal hasil PUT VII akan memperkuat struktur permodalan KB Bukopin dalam rangka memenuhi regulasi pemenuhan modal minimum dan menunjang pengembangan usaha sesuai dengan strategi KB Bukopin.

“Sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil investasi bagi pemegang saham KB Bukopin,” ungkap Seng Hyup dalam keterangan persnya, Kamis (27/10/2022).

Untuk ke depannya, KB Bukopin akan secara aktif mempromosikan pengenalan New Generation Banking System (NGBS) yang merupakan tulang punggung dari pengembangan bisnis melalui informasi teknologi.

Dengan mengusung slogan “Banking Everywhere, Even Not In Bank”, NGBS berencana untuk meningkatkan profitabilitas dengan menggabungkan informasi teknologi yang canggih dan saluran nontatap muka dengan sistem terkini.

Pada tahap selanjutnya, KB Bukopin akan meluncurkan layanan yang dapat memberikan kenyamanan pelanggan dengan platform digital yang simple, easy, and fast.

Tak hanya itu, selektif dalam memperluas produk pinjaman individu dan pinjaman khusus untuk usaha kecil dan menengah (UKM), KB Bukopin berencana untuk memperkuat kemampuannya menjadi bank berkualitas tinggi, sehingga dapat melayani seluruh nasabahnya dengan sangat baik.

Kemudian, KB Bukopin akan melanjutkan dengan pertumbuhan bersama individu dan UKM, selain bisnis perusahaan yang besar.

KB Bukopin juga akan mempertahankan pertumbuhan yang stabil di seluruh bisnis dan memperluas promosi bisnis di digital baru dengan mempertimbangkan profitabilitas.

Pada akhirnya, lanjut Shin, KB Bukopin akan tumbuh menjadi Top 10 Bank in Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang komprehensif melalui penciptaan sinergi di antara seluruh afiliasi dari KB Financial Group.

“Tahun ini KB Bukopin memang sangat fokus menjadi clean bank pada tahun depan. KB Bukopin berencana memperkuat fungsi special asset management sehingga ke depannya diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan kualitas aset yang lebih baik,” jelas Shin.