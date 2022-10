Link Nonton Drakor It’s Okay to Not Be Okay Full Episode, Kisah Cinta Wanita Gangguan Kepribadian

Drakor It’s Okay to Not Be Okay

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau Drakor It’s Okay to Not Be Okay dirilis pada 2020 yang di televisi kabel TvN dan Netflix.

Drakor It’s Okay to Not Be Okay ini tayang sebanyak 16 episode.

Drakor It’s Okay to Not Be Okay ini juga mendapatkan berbagai penghargaan di Korea Selatan.

Bahkan Drakor It’s Okay to Not Be Okay ini masuk dalam nominasi International Emmy Awards ke 49.

Drakor It’s Okay to Not Be Okay diarahkan sutradara Park Shin Woo ini,

Spoiler Drakor It’s Okay to Not Be Okay

Drakor It’s Okay to Not Be Okay bercerita tentang Ko Moon Young (diperankan oleh Seo Ye Ji), seorang wanita yang berprofesi sebagai penulis buku dan memiliki gangguan kepribadian anti-sosial.

Karena mengalami gangguan kepribadian, sikap Ko Moon Young memang terlihat agak aneh. Ia bahkan digambarkan begitu kasar, sombong, egois, dan seringkali berkonflik dengan orang lain, sehingga kepribadian ini sangat mengganggu kegiatan sosialnya.

Ko Moon Young, akhirnya dipertemukan dengan seorang pria bernama Moon Kang Tae (diperankan oleh Kim Soo Hyun) yang bertugas di bangsal psikiatri di sebuah komunitas kesehatan.

Moon Kang Tae digambarkan memiliki paras yang tampan, tubuh ideal, cerdas, sabar, memiliki kemampuan untuk berempati dengan orang lain, hingga cepat berinteraksi dengan orang lain.

Namun di bangsal psikiatri, Ko Moon Young justru harus menghadapi berbagai permasalahan pasien, seperti perkelahian, pasien kabur, hingga berbagai situasi yang tak terkendali.

Dengan kepribadian yang begitu berbeda, keduanya akhirnya timbul benih-benih yang membuat keduanya saling merasa jatuh cinta.

Sebelum akhirnya saling mengakui perasaan masing-masing, percikan-percikan konflik antara sang penulis buku dan si pria akan mewarnai jalan cerita dalam drakor It’s Okay to Not Be Okay.

Konflik tersebut juga datang dari saudara Moon Kang Tae, Moon Sang Tae (diperankan oleh Oh Jung Se) yang menunjukkan gejala autisme.