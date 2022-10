LIVE TV ONLINE: Nonton Link Live Streaming HJK vs AS Roma Kick-off 02.00 WIBKlik Liga Europa di Sini

Pemain AS Roma

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton sesaat lagi pertarungan Liga Europa antara HJK Helsinki vs AS Roma, Jumat (28/10/2022) dini hari WIB.

Kick-off duel Liga Europa antara HJK Helsinki vs AS Roma dimulai pukul 02.00 WIB.

Anda dapat menyaksikan laga HJK Helsinki vs AS Roma via Link live streaming di akhir artikel.

Pertandingan HJK vs Roma akan dihelat di Helsinki Football Stadium dengan jadwal sepak mula pukul 02.00 WIB.

Duel melawan HJK akan menentukan nasib AS Roma. Jika kalah dari HJK, AS Roma dipastikan tersingkir alias gagal melaju ke fase gugur Liga Europa.

AS Roma wajib mengalahkan HJK untuk menjaga peluang lolos ke playoff fase gugur Liga Europa musim ini.

Nasib AS Roma di ujung tanduk setelah hanya mampu meraih satu kemenangan dan menelan dua kekalahan dari empat laga Grup C sebelumnya.

Inkonsistensi itu menempatkan AS Roma di peringkat ketiga klasemen Grup E dengan koleksij empat poin.

Giallorossi, julukan Roma, untuk sementara tertinggal tiga angka dari Ludogarets yang duduk di peringkat kedua atau batas akhir zona lolos fase gugur Liga Europa.

Adapun puncak klasemen Grup C saat ini ditempati oleh Real Betis yang sudah mengoleksi 10 poin dari empat laga.

Dalam konferensi pers menjelang laga, Jose Mourinho mengaku optimistis AS Roma mampu melewati lubang jarum dan lolos ke fase gugur Liga Europa.

"Kami membutuhkan kemenangan dan itu pasti tidak akan mudah. Kami datang ke sini bukan untuk berlibur," kata Mourinho dikutip dari Football Italia.



"Kami ingin bertahan di Liga Europa. Kami tidak ingin turun kasta hanya untuk mempertahankan gelar UEFA Conference League," ujar Mourinho.

"Kami ingin terus berkompetisi di Liga Europa," ucap pelatih asal Portugal itu menambahkan.