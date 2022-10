SIARAN LANGSUNG Liga Inggris Man United vs West Ham, Jadwal Lengkap Pertandingan| Link LIVE SCTV

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Utama Inggris memainkan sejumlah pertandingan menarik pekan ini.

Ada laga Man United vs West Ham, Arsenal vs Nottingham hingga Liverpool vs Leeds United.

Tontonan sesuai jadwal Liga Inggris (Premier League) dimulai dengan duel Leicester City vs Manchester City di Stadion King Power pada Sabtu, (29/10/2022) pukul 18.30 WIB.

Baca juga: LINK Live Nonton Manchester United vs Sheriff Skor 1-0, Sedang Berlangsung PSV Menang 2-0 Arsenal

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan ini tersedia dalam artikel.

Setelah pertandingan tersebut, Chelsea dijadwalkan bertandang ke markas Brighton, The American Express Community Stadium kick off pukul 21.00 WIB.

Baca juga: BERLANGSUNG Nonton Link Live Streaming Man United vs Sheriff Babak I Setan Merah Menang 1-0| Live

Duel Brighton vs Chelsea menjadi laga syarat emosinal bagi Graham Potter yang bertemu mantan tim yang membesarkan namanya.

D hari dan yang jam sama, tim asal London lainnya, Tottenham akan bertamu ke kandang Bournemouth Vitality Stadium.

Bergeser menuju hari Minggu, (30/10/2022) dimana tiga tim big six sama-sama bakal melakoni partai kandang.

Baca juga: LINK Live Nonton Manchester United vs Sheriff Skor 1-0, Sedang Berlangsung PSV Menang 2-0 Arsenal

Baca juga: LINK Live Nonton Manchester United vs Sheriff Skor 1-0, Sedang Berlangsung PSV Menang 2-0 Arsenal

Yang pertama, Liverpool menjamu Leeds United di Stadion Anfield pada pukul 01.45 WIB.

Dilanjutkan dengan bermainnya Arsneal di Emirates Stadium untuk bertemu tim promosi, Nottingam Forest kick off pukul 21.00 WIB.

Baca juga: LINK LIVE Nonton Liga Europa PSV vs Arsenal Skor 2-0, Link Live Streaming Man United vs Sheriff

Dan Liga Inggris pekan ini ditutup dengan penampilan Manchester United yang akan ditantang West Ham pada pukul 23.15 WIB.

Baca juga: SEDANG BERLANGSUNG: Nonton Link Live Streaming PSV vs Arsenal, Live Skor 1-0| PSV Unggul Sementara



Jadwal Liga Inggris pekan ke-14

Sabtu, 29 Oktober 2022

Pukul 18.30 WIB - Leicester vs Man City (Vidio)