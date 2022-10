HASIL Akhir Liga Inggris - Minus Haaland Man City Menang Tipis Atas Leicester Lewat Gol De Bruyne

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil akhir Liga Inggris, Manchester City berhasil amankan tiga poin atas Leicester City meski tanpa Erling Haaland berkat gol tunggal Kevin De Bruyne.

Leicester City dan Manchester City membuka pekan ke-14 Liga Inggris 2022-2023 pada Sabtu (29/10/2022) malam WIB.

King Power Stadium menjadi tempat berduelnya dua kesebelasan ini dengan hasil akhir dimenangkan oleh Man Citylewat skor tipis 1-0.

Gol perekik dari Kevin De Bruyne di menit ke-49 menjadi pembeda sekaligus satu-satunya di laga ini.

Mengutip dari Premier League, Man City sebagai tim tamu mendominasi penguasaan bola dengan 65 persen berbanding milik Leicester sebanyak 35 persen.

Total 15 peluang berhasil diciptakan oleh The Citizens dengan 5 tepat sasaran, sedangkan The Foxes mampu membuat 10 kesempatan dengan jumlah on target sama.

Jalannya pertandingan

Man City langsung memulai babak pertama dengan mendominasi permainan dan peluang pertama datang pada menit ke-9.

Ilkay Guendogan menyundul bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tandukannya tersebut bisa ditangkap oleh Danny Ward.

Empat menit berselang, giliran Rodri melakukan peluang serupa usai memanfaatkan umpan lambung dari Kevin De Bruyne.

Namun, Ward kembali menggagalkan sundulan tersebut dan hanya menghasilkan sepak pojok.

Menit ke-16, giliran Bernardo Silva yang mengancam gawang Leicester dari sisi kanan.

Menerima umpan dari De Bruyne, sepakan kaki kirinya dari jarak dekat berhasil diblok oleh Ward.

Tim tuan rumah baru mendapatkan peluang pertama di menit ke-24 melalui skema serangan balik.