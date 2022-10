Pesan Luna Maya untuk Masyarakat, Singgung Kasus Kelam Dirinya, Lesti, Nikita, serta Baim dan Paula

TRIBUN-MEDAN.COM - Model sekaligus artis peran Luna Maya memberikan pesan untuk masyarakat Indonesia dan bahkan menyinggung soal kasus masa lalunya dengan Ariel NOAH.

Rupanya, Luna Maya meminta agar masyarakat belajar dari banyaknya kasus-kasus artis Tanah Air.

Melalui tayangan di YouTube belum lama ini, Luna Maya sempat dimintai tanggapan tentang kasus yang menimpa Baim Wong dan Paula Verhoeven.

Diketahui, Baim Wong dan Paula Verhoeven dipolisikan oleh Sahabat Polisi Indonesia karena membuat konten Prank KDRT.

Luna Maya pun menyebut bahwa kasus Baim Paula dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi content creator lainnya.

"Karena ini menjadi bahan pembelajaran juga buat content creator lainnya juga," kata Luna Maya dalam tayangan yang diunggap pada 13 Oktober 2022 lalu itu.

Bukan hanya soal kasus Baim dan Paula, menurut Luna Maya seluruh kasus yang terjadi di kalangan selebriti dapat dijadikan sebagai pembelajaran.

Ia pun lantas mencontohkan beberapa kasus.

Seperti kasus Lesti, kasus Nikita Mirzani, termasuk kasus politikus hingga kasusnya di masa lalu.

"Jadi, dengan adanya, let's say, kasus gue dulu, terus kasusnya Niki, kasusnya Baim atau kasusnya Lesti, semuanya yang terjadi di dunia hiburan ini atau pemberitaan, mau itu politisi, pokoknya news, itu kita instead of menghujat, kenapa itu enggak dijadikan untuk belajar?" ucap Luna Maya.

Luna Maya menilai, alih-alih mencibir orang-orang yang tertimpa kasus, akan lebih baik jika masyarakat mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut.

"'Oh, ternyata ini salah ya, oh yang benar ini', 'kalau Niki begini, itu enggak benar. Jadi gue jangan kayak dia deh'," ujarnya mencontohkan.

Luna Maya juga menyebut kasusnya di masa lalu dengan Ariel NOAH adalah contoh buruk yang tidak perlu ditiru.

"Kayak misalkan kasus gue dulu, 'gue enggak mau deh, jadi jangan ya'," ucap Luna Maya.