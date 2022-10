Sinopsis Drama Korea Her Private Life, Kisah Kehidupan Rahasia Wanita Karir sebagai Fangirl K-Pop

Sinopsis Drama Korea Her Private Life

TRIBUN-MEDAN.com – Her Private Life merupakan Drama Korea garapan Hong Jong Chan yang diadaptasi dari novel karya Kim Sung Yeon dengan tajuk Noona Fan Dot Com.

Bergenre komedi romantis, Drama Korea Her Private Life dibintangi oleh Park Min Young, Jung Jae Won dan Kim Jae Wook.

Drama Korea Her Private Life menceritakan tentang kehidupan rahasia seorang wanita karir yang menyembunyikan identitasnya sebagai fans idol K-Pop.

Sung Deok Mi (Park Min Young) merupakan seorang kurator di sebuah galeri seni.

Di samping kehidupannya sebagai kurator seni professional, Sung Deok Mi merupakan penggemar garis keras idol K-Pop.

Sung Deok Mi merupakan fans fanatik salah satu anggota boyband White Ocean, yaitu Cha Si An (Jung Jae Won).

Ia bahkan mengelola fansite yang didedikasikan untuk penyanyi idolanya itu dengan nama "The Road to Sian".

Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, Sung Deok Mi selalu menyempatkan diri mengikuti aktifitas sang idola, Cha Si An untuk memotretnya sebagai konten untuk fansite miliknya.

Identitasnya sebagai fotografer untuk idol K-Pop itu ia rahasiakan rapat-rapat.

Sung Deok Mi diketahui sudah berulang kali mengalami kegagalan dalam percintaan lantaran dirinya lebih mengutamakan kegiatannya sebagai fans garis keras dibanding berkencan.

Hal itu membuatnya kini fokus dengan pekerjaan dan kegiatannya sebagai fans idol K-Pop dengan privat.

Pada suatu hari, galeri tempat Sung Deok Mi kedatangan direktur baru, yaitu Ryan Gold (Kim Jae Wook).

Ia dulunya adalah seorang pelukis professional, ia memutuskan pensiun dari profesi yang membesarkan namanya itu karena alasan kesehatan.

Berkarakter dingin membuat Ryan Gold tidak terlalu tertarik dengan kehidupan orang lain.