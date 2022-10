Sinopsis Drama Korea The Tale of Nokdu, Kisah Penyamaran Pangeran di Desa Para Janda

Drama Korea The Tale of Nokdu

TRIBUN-MEDAN.COM – The Tale of Nokdu merupakan Drama Korea berlatar Dinasti Joseon garapan yang diadaptasi dari webtoon karya Hye Jin Yang dengan tajuk serupa.

Bergenre komedi romantis, Drama Korea The Tale of Nokdu dibintangi oleh Jang Dong Yoon dan Kim So Hyun.

Drama Korea The Tale of Nokdu menceritakan tentang penyamaran seorang pangeran yang terjebak di desa para janda.

Jeon Nokdu (Jang Dong Yoon) adalah seorang pangeran terbuang harus disembunyikan identitasnya karena peristiwa masa lalu.

Ia tinggal di desa terpencil bersama ayah dan kakak laki-lakinya agar keberadaan mereka tidak terlacak.

Ayah Jeon Nokdu melarangnya ke kota demi keselamatan putranya

Namun meskipun demikian, Jeon Nokdu adalah sosok yang cerdas dan lihai dalam berpedang.

Pada suatu hari, sekelompok pembunuh wanita misterius datang menyerang keluarganya.

Hal itu tentu membuat Jeon Nokdu tak tinggal diam, ia pun berusaha pengejar sekelompok pembunuh wanita misterius tersebut.

Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Jeon Nokdu berpapasan dengan Dong Dong Joo (Kim So Hyun) yang sedang menyamar sebagai seorang laki-laki menargetkan raja yang saat itu sedang melewati kota Hanyang dengan panahnya.

Pertemuan keduanya membuat Dong Dong Joo gagal melancarkan aksi balas dendamnya.

Jeon Nokdu masih melanjutkan pengejaran sekelompok pembunuh wanita misterius itu yang membawanya ke sebuah desa yang di huni oleh para janda.

Hunian khusus wanita tersebut dibuat untuk menampung para istri yang suaminya telah meninggal saat peperangan.

Sepeninggal sang suami, para wanita yang menolak ketika dipaksa untuk bunuh diri sebagai simbol menjaga kehormatan keluarga oleh mertuanya itu pun bersembunyi di desa ini.