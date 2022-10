Berita Foto: Hampir Semua Harga Pangan Turun di Pasar Tradisional Petisah Medan, Simak Apa Saja

TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO Seorang pedagang sedang melayani pembeli di Pasar Tradisional Petisah Medan, Kota Medan, Minggu (30/10) siang. Adapun sembako yang mengalami penurunan harga seperti Cabai Merah Rp 25 ribu per kilogram, Bawang Merah Rp 24 ribu per kilogram, Ayam Potong Rp 28 ribu per kilogram.

