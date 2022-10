KIPER TIMNAS U-23 Thailand Tabrak Orang hingga Tewas, Nyetir saat Mabuk Akhirnya Dipecat Chonburi FC

TRIBUN-MEDAN.COM - Nasib apes dialami Worawut Sukhuna yang juga Pemain Tim Thailand U-23.

Pasalnya, Worawut Sukhuna yang juga Pemain timnas Thailand U-23 akhirnya dipecat oleh klub nya Chonburi FC karena ulahnya sendiri.

Pemecatan itu bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan karena Worawut Sukhuna dinilai melakukan kesalahan.

Chonburi FC resmi mendepak kipernya yang berlabel timnas U23 Thailand, Worawut Sukhuna setelah insiden tabrak pejalan kaki hingga tewas.

Worawut Sukhuna didakwa terpengaruh minuman keras sehingga tak bisa mengendalikan mobilnya.

Mobil yang dikendarai kiper berusia 22 tahun itu lepas kendali dan menabrak orang-orang yang sedang berolahraga di jalur sepeda.

Insiden tabrakan itu terjadi di Liap Chai Thale Road, Chonburi, pada Rabu (26/10/2022) pagi waktu setempat.

Akibat kecelakaan itu, satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka berat.

Worawut Sukhuna telah ditahan pihak kepolisian Thailand atas perkara yang menyebabkan nyawa menghilang.

Sehari pasca-insiden, Chonburi FC selaku klub yang menaungi Worawut Sukhuna lantas mempertimbangkan untuk memecat sang pemain.

Kiper Timnas U-23 Thailand, Worawut Sukhuna. Nyetir Mabuk dan Tabrak Orang sampai Tewas, Kiper Timnas Thailand Resmi Dipecat Chonburi FC (IST)

Dilansir dari Bangkok Post, keputusan itu diambil setelah klub kasta tertinggi Liga Thailand itu dibanjiri kritikan karena terlalu lunak kepada Worawut Sukhuna.

Chonburi FC awalnya hanya memberi hukuman skorsing larangan bermain sementara.

????The police charges Chonburi FC goalkeeper Worawut Sukhuna for drunk driving causing death and injury to others.

