Selamat Menempuh Hidup Baru untuk dr. Vania Givadora Hasiani Girsang dan Daniel Pasaribu, ST

Happy Wedding

dr. Vania Givadora Hasiani Girsang

(Putri Pertama dari Bapak St. Rudy Octamar Girsang, SE & Ibu May Nita Devitry Br. Panggabean)

&

Daniel Pasaribun, ST

Sabtu, 29 Oktober 2022

Wisma Gorga Mangampu Tua Medan, 73 E

Jl. Saudara No, Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Medan, Sumatera Utara 20218

Wishing you a lifetime of love and happiness.

Dari: Ihsan Magiline Indonesia