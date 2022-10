SOSOK Sarah Panjaitan, Putri Indonesia Sumut 2022 yang Kini Terjun ke Dunia Politik

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Putri Indonesia Sumatera Utara (Sumut) 2022, Sarah Pia Desideria Panjaitan kini menikmati pengabdiannya sebagai Wakil Ketua dari Sayap Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumut.

Pengagum sosok Muhammad Yamin ini ingin menjadi agen perubahan bagi kaum milenial.

Si Cantik dengan sapaan akrab Sarah Panjaitan ini mengaku ketertarikan pada dunia politik tidak terlepas dari ajaran yang didapatnya sejak masih kecil yaitu Blessed to be A Blessing yang artinya diberkati untuk menjadi berkat pada sesama.

Dunia politik yang dimulai Sarah, dilakukannya dengan bergabung sebagai pengurus BMI Sumut. Kebetulan organisasi tersebut juga dipimpin oleh sosok inspiratif, Partogi Wijaya Sirait.

“Bergabung ke BMI ini tidak terlepas dari orang-orang terdekat yang mengajari saya, sahabat dan juga mentor politik saya yaitu Ketua DPD BMI Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait.

Sosok Partogi, bukan orang baru baginya. Ia mengenal ‘Siantarman’ itu pada tahun 2016 di mana keduanya kebetulan bergabung di Junior Chamber Internasional.

“Itu membuat saya belajar banyak tentang kepemimpinan dan organisator yang baik. Belajar dari beliau juga, saya belajar memulai di dunia politik dari Banteng Muda Indonesia yang merupakan sayap partai PDIP, kebetulan saya dipercaya sebagai sebagai wakil ketua bidang perekonomian,” jelasnya.

Menjadi pengurus dari anak mudanya PDI-P, Sarah mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan milenial bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya suka quote "Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country" (Jangan bertanya apa yang bisa diberikan negara untukmu, tetapi bertanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu). Hati untuk mengabdi, hati untuk berbuat sesuatu untuk Tanah Air adalah nilai-nilai yang ada dalam Sumpah Pemuda," tuturnya.

Menurut Sarah, kondisi saat ini, potensi anak muda Indonesia begitu besar bagi sesamanya. Pada tahun 2040-2050, Indonesia akan surplus sumber daya manusia produktif atau bonus demografi.

Namun demikian, keunggulan demografi itu bisa mengancam bila pemuda berdiam saja tanpa melakukan hal apapun untuk diri sendiri, sesama, hingga ujungnya bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Momentum Hari Sumpah Pemuda ini, ujar Sarah, harus menjadi perhatian serius bagi anak muda. Karena semangat sumpah pemuda harus terus bergelora di hati setiap warga Indonesia. Terkhusus bagi anak muda saat ini.

“Ini juga yang kemudian menggerakkan saya sebagai anak muda untuk mengambil peran dalam mengabdi dan berbakti kepada bangsa,” ungkapnya.

“Sesuai ikrar Sumpah Pemuda bahwa pemuda menjadi pegiat merawat keindahan persatuan dan kesatuan bangsa dari budaya agama yang berbeda beda, Bhineka Tunggal Ika. Kedua, pemuda harus bangga menjadi bagian Bangsa Indonesia dan menunjukkan rasa bangga itu lewat karya,” ujar gadis kelahiran 19 Maret 1997.

Sarah seraya meyakini bahwa Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum untuk mengingatkan bahwa pemuda selalu menjadi pelaku kebangkitan suatu bangsa, menjadi tombak pergerakan suatu bangsa adalah pemuda.

(Alj/tribun-medan.com)