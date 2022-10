SUPERKOMPUTER Prediksi Lionel Messi Bawa Argentina Juara Piala Dunia 2022 Qatar, Ini Lawan di Final

TRIBUN-MEDAN.COM - Dijadwalkan, Piala Dunia Qatar akan berlangsung mulai tanggal 20 November 2022.

Ya, Piala Dunia 2022 Qatar sudah di depan mata.

Bintang sepak bola Argentina, Lionel Messi pun bakal membela negaranya masing-masing di Piala Dunia 2022.

Lalu negara mana yang akan menjuarai Piala Dunia 2022 yang akan dihelat di Qatar?

Menariknya, Lionel Messi diprediksi oleh sebuah superkomputer akan membawa Timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar.

Timnas Argentina memang menjadi salah satu tim yang paling difavoritkan untuk menjadi juara pada Piala Dunia tahun ini.

Hal itu tidak lepas dari performa Timnas Argentina yang masih belum terkalahkan dalam 35 terakhir di berbagai kompetisi.

Selain itu, Albiceleste juga berhasil meraih dua trofi dalam dua tahun terakhir, yakni Copa America dan Finalissimma.

Oleh karena itu, tidak heran Lionel Messi cs diperkirakan akan membawa pulang trofi Piala Dunia 2022 Qatar.

Prediksi itu semakin diperkuat dengan analisa yang dilakukan oleh BCA Research dalam laporan yang berjudul The Most Important of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup.

Lionel Messi (kiri) dan Cristiano Ronaldo (kanan). Potensi Bertemunya Portugal Vs Argentina di Piala Dunia 2022. Superkomputer Prediksi Lionel Messi Bawa Argentina Juara Piala Dunia 2022. PIALA DUNIA - Lisandro Martinez Tertawakan Keputusan Lionel Messi Jadikan Piala Dunia 2022 yang Terakhir (Instagram @cristiano @leomessi)

Dalam laporan tersebut, Messi diprediksi akan membawa timnas Argentina menjadi juara di Qatar.

Menariknya lagi, timnas Argentina diprediksi akan bertemu dengan timnas Portugal pada partai final.

Artinya, Messi akan bertarung dengan megabintang Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Dalam pertandingan itu, Messi nantinya akan keluar sebagai pemenang melalui babak penalti.

