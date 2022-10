Banjir Promo Istimewa, Honda Temani Pecintanya Miliki Motor Impian

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mewujudkan impian para pecinta setia motor Honda di wilayah Sumatera Utara kembali dilakukan PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda melalui sejumlah exhibition stimewa yang digelar pada akhir Oktober 2022. Dimana melalui persembahan ini, Honda tidak hanya memperkenalkan lebih dekat jajaran motor unggulannya, namun juga memberikan kemudahan kepada para pecntanya untuk dapat mewujudkan impian bersama motor Honda.

Kebahagiaan para pecinta Honda dimulai dengan digelarnya exhibition bertajuk “AT Family Day” yang berlangsung pada 25 s/d 27 Oktober 2022. Dimana Honda terbukti berhasil memanjakan para penggemar matik dengan menghadirkan motor idola anak muda Honda BeAT, matiknya para generasi eksis yang hadir dengan tampilan jaman now, Honda Genio, dan matik unik fashionable yang menjadikan penggunanya trendsetter, Honda Scoopy.

Dengan syarat dan ketentuan berlaku, beragam promo menarik yang ditawarkan AT Family Day berhasil menyempurnakan kebahagiaan para pengunjung. Dimulai dari pemberian diskon tenor hingga 1 bulan dan potongan angsuran hingga 40 ribu, cicilan tenor up to 48 bulan, diskon up to 700 ribu untuk tipe Honda BeAT Sporty, dan special direct gift untuk pembelian New Vario 125.

Selain AT Family Day, Honda juga berupaya menjawab kerinduan para pecinta sport melalui exhibition bertajuk “Honda Sport Moto Show (HSMS)” yang berlangsung pada 29 s/d 30 Oktober di Sirkuit Jaharun Center. Dimana Honda akan memukau para pengunjung dengan pesona jajaran motor sport unggulannya seperti rajanya sirkuit Honda CBR250RR, motor penjelajah offroad Honda CRF150L, Honda GTR150, Honda CB150 Streetfire, dan sport adventure New Honda CB150X.

Tidak tanggung-tanggung, dengan syarat dan ketentuan berlaku, para pengunjung HSMS juga akan mendapatkan penawaran menarik berupa potongan tenor s/d 3 bulan, diskon angsuran senilai 100 ribu rupiah, dan diskon DP sebesar 2 juta rupiah.

Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy mengungkapkan, dengan semangat Satu Hati Honda selalu ingin mewujudkan impian para pecintanya dengan memberikan kemudahan untuk memiliki motor yang didambakan. Karena itu melalui ragam promo pada AT Family Day dan Honda Sport Moto Show, pihaknya ingin semakin dekat dan memanjakan para pecinta yang senantiasa setia bersama Honda.

“Ragam Exhibition dipersembahkan Honda untuk memenuhi tingginya antusias masyarakat Sumatera Utara terhadap sepeda motor Honda yang memiliki performa terbaik dikelasnya sehingga dapat menemani masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dengan memberikan pengalaman mengendarai yang menyenangkan dan membanggakan,“ ujar Sutjipto.

