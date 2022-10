Chord dan Lirik Lagu Batak Ditakko Ho Ma Rohakki By Arvindo Simatupang 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Ditakko Ho Ma Rohakki adalah lagu Batak yang dinyanyikan oleh Arvindo Simatupang.

Lagu Batak Ditakko Ho Ma Rohakki diciptakan oleh Robert marbun.

Lagu Batak Ditakko Ho Ma Rohakki menceritakan kisah seorang pria yang begitu bahagia saat mengingat kenangan saat jatuh cinta pada wanita yang disukainya.

Wanita yang mampu mencuri hatinya sejak pandangan pertama. Hingga rasa itu terus terukir di dalam hatinya.

Chord dan Lirik Lagu Batak Ditakko Ho Ma Rohakki

C G

Simalolonghu do marnida ho

Dm G Em

Alai rohakku sai holsoan

Am Em

Dibahen ekkel supingmi ito

F G

Manusuk tu pusu-pusuki

Dm Em C Am

Tikki naparjolo pajumpang dohot ho

F Dm G

Sai maila-ila ho tu au

C G

Jari-jariku do manjalang ho

Dm G C

Alai tarontok akka bukbak

Am Em

Ala lambok ni soaram ito

F C G

Mangullus tusi pareonki

Dm Em C Am

Sanga tarhatottong hupanotnoti ho

F D G F

Tung sonang pakkilalaanki

Reff

C F G

Ima mulana sai huingot ho hasian

C F G

Mambaen masihol au tu ho..

C F G

Ditakko ho ma rohakki ito hasian

C F G

Dibuatho nang holongki

F G C Am

Ditakko ho ma rohakki i.. to

F G C

Gabe laos tading ma di ho

Am Em F D G

Am Em F G C G

C G

Jari-jariku do manjalang ho

Dm G C

Alai tarontok akka bukbak

Am Em

Ala lambok ni soaram ito

F C G

Mangullus tusi pareonki

Dm Em C Am

Sanga tarhatottong hupanotnoti ho

F D G F

Tung sonang pakkilalaanki

Reff

C F G

Ima mulana sai huingot ho hasian

C F G

Mambaen masihol au tu ho..

C F G

Ditakko ho ma rohakki ito hasian

C F G

Dibuatho nang holongki

F G C Am

Ditakko ho ma rohakki i.. to

F G C

Gabe laos tading ma di ho



C F G

Ima mulana sai huingot ho hasian

C F G

Mambaen masihol au tu ho..

C F G

Ditakko ho ma rohakki ito hasian

C F G

Dibuatho nang holongki

F G C Am

Ditakko ho ma rohakki i.. to

F G C

Gabe laos tading ma di ho

***

(cr30/tribun-medan.com)