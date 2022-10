TRIBUN-MEDAN.com - Perjuangan Lucky Sondakh, ayah Angelina Sondakh meninggal. Dulu setia 10 tahun rawat Keanu Massaid.

Sosok Lucky Sondakh kini sudah tiada. Ayah Angelina Sondakh dikabarkan meninggal dunia.

Lucky Sondakh adalah orang paling setia mendampingi Angelina Sondakh selama menjalani proses hukuman.

Kemudian sang ayah Lucky Sondakh itulah yang beri saran agar Angelina Sondakh tidak masuk ke dunia politik.

Meninggalnya Lucky Sondakh diungkap oleh Angelina Sondakh di akun Instagramnya @angelinasondakh09.

"Innalillahi wa ina ilaihi rojiun, Rest in Peace Dad," tulis Angelina dalam keterangan unggahannya, Minggu (30/10/2022).

Namun belum diketahui penyebab ayah dari Angelina Sondakh meninggal, termasuk juga untuk prosesi pemakamannya.

Angelina Sondakh pun bercerita mengenai masa-masa di penjara.

Sebelum Lucky Sondakh Meninggal, Angelina Sondakh Sempat Buatkan Pesta Ulang Tahun ke-78 Sang Ayah (Instagram)

Namun hal itu berbalik setelah ia resmi ditetapkan menjadi terpidana kasus korupsi.

Angelina Sondakh menyebut, teman-temannya di dunia politik mulai menghilang seperti tak memperdulikan dirinya.

Dan hanya orang tuanya, terutama sang ayah yang setia mengunjungi Angie saat mendekam di hotel prodeo.

“Satu tahun masih datang, dua tahun tinggal 50 persen, tiga tahun menghilang. Hanya my dad yang setia mengunjungi saya seminggu tiga kali,” beber Angelina.

Ada kalimat yang hingga kini Angelina Sondakh ingat, yakni tentang dalam dunia politik tidak mengenal adanya saudara atau sahabat.

“There is no everlasting friends but only interest. Dalam politik, tidak ada saudara atau sahabat yang abadi, yang ada adalah kepentingan," terang Angelina.