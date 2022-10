Sinopsis dan Link Nonton Drakor My Name, Kisah Aksi Balas Dendam dan Tipu Daya yang Menegangkan

Sinopsis Drama Korea My Name, Kisah Aksi Balas Dendam dan Tipu Daya yang Menegangkan

TRIBUN-MEDAN.COM – My Name merupakan Drama Korea garapan Kim Jin Min dan Kim Ba Da.

Bergenre laga dan kejahatan, Drama Korea My Name dibintangi oleh Han So Hee, Park Hee Soon dan Ahn Bo Hyun.

Drama Korea My Name menceritakan tentang anak perempuan yang mencari dalang dibalik kematian sang ayah.

Setelah menyaksikan momen ketika sang ayah ditembak oleh sosok misterius dan mati mengenaskan di hari ulang tahunnya, Yoon Ji Woo (Han So Hee) bertekad untuk melakukan balas dendam.

Yoon Ji Woo bertekad balas dendam kepada siapapun yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya yang merupakan seorang gangster.

Untuk melancarkan misinya itu, ketika beranjak dewasa, Yoon Ji Woo memberanikan diri bergabung dengan organisasi narkoba terbesar yang dipimpin oleh Choi Mu Jin (Park Hee Soon).

Choi Mu Jin adalah sahabat karib dari mendiang sang ayah. Ia bertugas mengatur lalu lintas obat-obatan terlarang yang dikelola oleh organisasinya.

Melihat tekad Yoon Ji Woo yang ingin menguak kebenaran dibalik kematian sahabatnya, Choi Mu Jin pun membantunya.

Choi Mu Jin kemudian melatih Yoon Ji Woo dengan keras untuk mengasah kemampuan bela dirinya.

Ketika sudah matang, suatu kejadian membuat Choi Mu Jin memberikan Yoon Ji Woo sebuah pistol yang dipakai untuk membunuh ayahnya dulu.

Choi Mu Jin juga mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang polisi.

Berangkat dari hal itu, Choi Mu Jin pun mengirim Yoon Ji Woo untuk bergabung dengan kepolisian dengan identitas baru sebagai Oh Hye Jin.

Hal itu dilakukan agar wanita itu dapat melacak keberadaan dalang dibalik kematian ayahnya.

Oh Hye Jin diutus untuk melakukan penyamaran dimana ia ditugaskan sebagai mata-mata dalam unit investigasi narkoba.