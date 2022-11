Lirik Lagu Batak Parkoperasi By Asman Sinaga 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Parkoprasi adalah lagu yang diciptakan oleh Asman Sinaga

Lagu Batak Parkoprasi di populerkan oleh penyanyi Elexis Trio

Lagu Batak Parkoprasi menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai Koperasi jatuh cinta kepada seorang wanita, tetapi wanita ini malah mengejek nya dan memberi tahu kepada teman-teman nya.

Lirik Lagu Batak Parkoperasi

tikki mulana pajuppang dohot ho.

massai denggan tahe ahu rap dohot ho.

soada na hurang di hita ito.

sonang rohakki hasian.

dang hurippu roham songon i.

di dok ho ito tu akka dongan mi.

berengon ganteng bereng ias.

hape parkoperasi do i.

leas do roham marnida ahu hasian.

ai so di boto ho ito sitiop hepeng ahu.

markoperasi pe ahu alai parhepeng do ahu.

unang ma leas roham marnida ahu.

saonari do ahu karyawan ito.

marsogot haduan bos koperasi do ahu.

dang hurippu roham songon i.

di dok ho ito tu akka dongan mi.

berengon ganteng bereng ias.

hape parkoperasi do i.

leas do roham marnida ahu hasian.

ai so di boto ho ito sitiop hepeng ahu.

markoperasi pe ahu alai parhepeng do ahu.

unang ma leas roham marnida ahu.

saonari do ahu karyawan ito.

marsogot haduan bos koperasi do ahu.

marsogot haduan bos koperasi do ahu.

