LIVE SCTV! Link Nonton Live Streaming Bayern Munchen Vs Inter Milan, Akses di Sini via HP

Pertandingan Bayern Munchen vs Inter Liga Champions akan berlangsung di Allianz Arena, Rabu (2/11/2022) pukul 03.00 WIB live SCTV.

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match akan tersaji malam ini antara Bayern Munchen vs Inter Milan laga terakhir penyisihan grup Liga Champions 2022-2023.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Bayern Munchen vs Inter Milan bisa ditonton via live streaming via HP.

Link nonton live streaming Bayern Munchen vs Inter Milan bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Tuan rumah Bayern Munchen diambang kesempurnaan untuk kedua kalinya secara beruntun.

Bayern Munchen bisa jadi juara grup dengan raihan maksimal 18 poin.

Pada musim 2021/2022, Julian Nagelsmann sukses membawa Bayern Munchen menguasai penyisihan grup Liga Champions.

Gelandang Bayern Munich Jerman Leroy Sane (tengah) merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Grup C Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan Bayern Munich di Milan, pada 7 September 2022. (Marco Bertorello/AFP)

Laga pertama di kandang Barcelona menang telak 0-3.

Begitu juga ketika menjamu Barcelona di Allianz Arena dengan skor identik.

Lalu menyapu bersih sisa pertandingan dengan mengalahkan Dynamo Kyiv (5-0, 1-2), dan Benfica (4-0, 5-2).

Kesempurnaan tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi Bayern Munchen sejak musim 2019/2020 di bawah asuhan Hansi Flick.

Hansi Flick berhasil mengantarkan Bayern Munchen meraih sextuple alias enam gelar selama satu musim, termasuk trofi Liga Champions.

Kini, Bayern Munchen berkesempatan meraih kesempurnaan untuk ketiga kalinya dan menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champions.

Hanya ada dua tim yang sukses meraih kesempurnaan 18 poin selama penyisihan grup Liga Champions, Bayern Munchen dan Real Madrid.