Liverpool Vs Napoli Malam Ini, The Reds Lagi Anjlok, Partenopei Tetap Anggap Tuan Rumah Berbahaya

TRIBUN-MEDAN.com - Duel sengit akan tersaji antara Liverpool vs Napoli untuk menentukan siapa juara grup A Liga Champions 2022-2023, Selasa (1/11/2022) malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

Napoli bakal bertandang ke markas kebesaran Liverpool tersebut sebagai rangkaian laga pamungkas Grup A Liga Champions 2022-2023.

Keseruan laga Liverpool vs Napoli dihelat di Stadion Anfield, kick off pukul 03.00 WIB tak live SCTV, tapi via live streaming TV Online.

Napoli tidak akan terkecoh dengan hasil dan performa Liverpool akhir-akhir ini karena mereka tetap dianggap berbahaya.

Komentar tersebut dilontarkan oleh pelatih Napoli, Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti menilai Liverpool adalah tim yang sehat dan selalu menemukan cara untuk bermain apik.

Napoli dan Liverpool sama-sama telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Meski begitu, baik Napoli dan Liverpool sama-sama membidik posisi juara grup agar terhindar lawan berat di fase knock-out.

Untuk sementara Napoli masih memimpin Grup A dengan koleksi 15 poin, sementara Liverpool berada di bawahnya dengan torehan 12 poin.

Meski Napoli berada di atas angin sebagai pemuncak klasemen sementara, tapi Liverpool masih memiliki kans untuk mencaplok status juara grup.

Akan tetapi, The Reds wajib menaklukkan Il Partenopei di kandang minimal tiga gol atau lebih.

Syarat tersebut terbilang berat lantaran Napoli masih dalam kondisi 100 persen tak terkalahkan di Liga Champions dan Liga Italia.

Berbanding terbalik dengan performa Liverpool arahan Juergen Klopp musim ini.

Pasukan Juergen Klopp telah menelan dua kekalahan dari tiga pertandingan terakhirnya.