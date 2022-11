Pemkab Deliserdang Terus Percepat Akses Keuangan Daerah Guna Pemulihan Ekonomi Nasional

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) akan terus mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung target inklusi sebesar 90 persen tahun 2024 serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) HM Ali Yusuf Siregar dalam Rapat TPAKD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.

"Pencapaian target inklusi itu dengan menyusun program kerja TPAKD Kabupaten Deli Serdang yang berisi program-program, diantaranya UMKM Go Digital, UMKM Naik Kelas, One Village One Ahent, Satu Rekening Satu Pelajar, dan Sinergi Aksi Literasi. Dan inklusi yang tentu saja telah kita sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), dengan target-target yang telah disusun per-triwulan. Untuk tahun 2022, salah satunya yaitu pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK)," jelas Wabup di acara yang juga dirangkai dengan penyerahan Buku Rekening Simpanan Pelajar dan Peningkatan Literasi Keuangan pada pelaku UMKM Deli Serdang di Balairung Pemkab Deli Serdang, Senin (31/10/2022).

Wabup juga memberi apresiasi kepada PT Bank Sumut yang telah memberi dana Corporate Social Responcibility (CSR), berupa pembukaan 500 rekening simpanan pelajar kepada siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Deli Serdang dan memberi pemahaman terhadap produk keuangan sejak dini, terutama kepada pelajar yang memiliki potensi sangat besar sehingga diharapkan indeks literasi dan inklusi keuangan semakin meningkat.

Dan kepada PT Pegadaian dan LJK lainnya di Kabupaten Deli Serdang yang secara masif telah melakukan literasi dan inklusi keuangan dengan memberi penawaran jasa dan produk keuangan yang murah, mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Deli Serdang.

Dengan terselenggaranya rapat tersebut, diharapkan bisa meningkatkan efisiensi ekonomi dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang sustain dan berkelanjutan serta dapat memberi potensi pasar baru bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan di Kabupaten Deli Serdang.

Hal tersebut, sejalan dengan tema Bulan Inklusi Keuangan Nasional Tahun 2022, "Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat".

