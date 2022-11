Plt Bupati Langkat Syah Afandin Melepas 200 Atlet yang Akan Mengikuti Porprovsu 2022

TRIBUN-MEDAN.COM, STABAT - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Afandin SH mengukuhkan dan melepas Kontingen Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) Kabupaten Langkat, di Gedung Serbaguna (GOR) Stabat, Stabat, Jumat (28/10/2022).

Sebanyak 200 atlet Kontingen Langkat yang dilepas.

Terdiri dari 139 Atlet, 32 Ovicial Cabang Olahraga dan 18 Ovicial Kontingen untuk mengikuti Porprovsu pada 29 Oktober - 05 November 2022.

Plt Bupati Langkat berpesan kepada para atlet putra putri Langkat untuk terus berjuang sekuat tenaga, sehingga mampu penorehkan prestasinya, baik pada kancah provinsi, nasional maupun internasional.

Juga mengingatkan untuk menggunakan waktu sebaik mungkin dengan terus berlatih, serta terus menjaga dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, karena apapun capaian yang didapat merupakan ridho dan rahmatnya.

"Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence." (Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri)," ucap Plt Bupati Langkat.

Lanjut Ia meminta seluruh atlet yang berjuang membawa nama kabupaten Langkat, agar menjaga nama baik dan kehormatan Langkat. "Raihlah prestasi dengan sportif, jaga kekompakan dan kekeluargaan," pungkas Plt Bupati Langkat.

