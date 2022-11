Sinopsis Drakor Doom at Your Service, Kisah Cinta Dua Makhluk Beda Dunia

Drama Korea Doom at Your Service

TRIBUN-MEDAN.COM - Drama korea atau drakor Doom at Your Service merupakan drama yang menceritakan tentang seorang wanita yang didiagnosa menderita glioblastoma dan bertemu dengan dewa kehancuran.

Drakor Doom at Your Service tayang pada 10 Mei hingga 29 Juni 2021 lalu dan diperankan oleh Park Bo Young dan Seo In Guk sebagai pemeran utama.

Selain Park Bo Young dan Seo In Guk, drakor Doom at Your Service ini juga dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris Korea ternama lainnya diantaranya Lee Soo Hyuk, Kang Tae Oh, dan Shin Do Hyun.

Mengusung genre drama fantasi dan romance, drakor ini terdiri dari 16 episode.

Drama Korea Doom at Your Service ini disutradarai oleh Kwon Young Il bekerjasama dengan penulis naskah Im Me A Ri.

Sinopsis drakor Doom at Your Service

Doom At Your Service mengangkat kisah Tak Dong Kyung (Park Bo Young )yang bekerja sebagai editor novel. Ia bekerja sangat keras sejak orang tuanya meninggal dunia.

Tak Dong Kyung didiagnosa menderita glioblastoma. Dokter menyebut bahwa hidup Tak Dong Kyung tak lama lagi karena penyakit ini. Umurnya hanya tersisa kurang lebih tiga bulan atau 100 hari.

Tak hanya itu, hidup Dong Kyung sangat berantakan lantaran ia memiliki atasan yang tidak pengertian. Ia juga hidup bersama seorang adik yang hanya bisa menghabiskan uang.

Tak tahan dengan kehidupan yang ia jalani, Tak Dong Kyung akhirnya mengumpat atas hidupnya dibawah ribuan bintang jatuh.

Tak Dong Kyung ingin agar dunia segera hancur. Umpatan Tak Dong Kyung tersebut ternyata didengar oleh Myul Mang (Seo In Guk) dimana Myul Mang merupakan dewa kehancuran.

Pertemuan antara manusia dan dewa ini pun kemudian menghadirkan kontrak baru diantara mereka. Kontrak tersebut berlangsung selama 100 hari dimana kontrak itu akan mempertaruhkan hidup Tak Dong Kyung.

Kontrak itu berisi barang siapapun yang Tak Dong Kyung cintai, maka orang itu akan lenyap atau mati, bayarannya adalah Tak Dong Kyung tetap hidup.

Mendengar perjanjian kontrak tersebut, Tak Dong Kyung akhirnya memutuskan mencintai Myul Mang agar ia saja yang mati.

Berawal dari cinta karena terpaksa, perlahan cinta Tak Dong Kyung kepada Myul Mang menjadi cinta yang sungguhan. Hal ini membuat Dong Kyung takut kehilangan Myul Mang akibat cinta yang ia miliki.

Lantas, bagaimana akhir cinta dari dua makhluk beda dunia tersebut? saksikan selengkapnya dalam drama Doom at Your Service.

