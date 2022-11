Titi DJ Pamer Pamer Rambut Aslinya, Aksinya Lepas Wig Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com – Baru-baru ini Diva tersohor Tanah Air, Titi DJ kembali menjadi sorotan publik setelah videonya yang menguak kebenaran terkait rambutnya beredar di media sosial.

Tanpa malu-malu, Titi DJ menunjukkan kondisi asli rambutnya

Momen itu Titi DJ bagikan melalui sebuah unggahan di akun TikTok miliknya @ti2dj pada Minggu (30/10/22)

“Now you know,” tulis @ti2dj dalam keterangan unggahannya.

Dalam unggahan itu Titi DJ tampak sedang berpose dengan iringan sound TikTok they are gonna know yang mendukung aksinya.

Titi DJ tampak menunjuk rambut hitamnya sambil tersenyum, air mukanya tampak segar dengan riasan.

Awalnya tak ada yang aneh dengan penampilan sang Diva saat itu

Namun setelah beberapa saat, Ia langsung melepas rambutnya secara perlahan dan menunjukkan bahwa yang daritadi ia kenakan adalah sebuah wig.

Baca juga: Anak Wakil Ketua DPRD Labura Dilaporkan atas Dugaan Rudapaksa, Korban Trauma dan Kronologi Kejadian

Dari balik wig itu Titi DJ mengenakan sebuah penutup kepala agar rambut aslinya tidak terurai.

Dari balik tutup kepala tersebut tampak rambutnya yang kini sedikit warna putih.