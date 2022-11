Teriak Gegara Capek Ditanya Kapan Nikah, Cinta Laura: Stop Ikut Campur

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik Cinta Laura mengaku capek ditanya hal-hal sensitif seperti kapan nikah.

Ia pun meminta warganet untuk berhenti mencampuri privasi orang lain.

Oleh karena itu, Cinta Laura pun memohon netizen stop tanyakan hal sensitif ini.

Cinta Laura (Youtube Daniel Mananta Network)

Seperti diketahui, Cinta Laura dikenal sebagai model, aktris sekaligus penyanyi Indonesia yang berdarah Jerman.

Cinta memulai debutnya di dunia hiburan setelah menjadi finalis Top Model 2006.

Kala itu, ia langsung ditawari menjadi pemeran utama dalam sinetron Cinderella (Apakah Cinta Hanyalah Mimpi?).

Tak main-main, ia juga langsung meraih penghargaan sebagai Aktris Ngetop.

Tak cuma pandai akting, artis kelahiran 17 Agustus 1993 ini juga jago bernyanyi lo.

Dengan suara lembutnya, Cinta sukses merilis banyak lagu seperti Oh Baby, You Say Aku dll.

Menjadi publik figur, tentu membuat kehidupan Cinta Laura sering menjadi sorotan.

Cinta Laura (youtube venna)

Tak hanya urusan karier, kisah asmara artis blasteran tersebut juga kerap jadi perbincangan.

Namun rupanya, Cinta Laura punya pendapat sendiri soal urusan asmara dan rencana pernikahan.

Hal itu diungkap Cinta dalam akun Instagram @insta_julid pada Selasa (01/11/2022).

Di unggahan itu, Cinta awalnya ditanya oleh Daniel Mananta jika memiliki kewenangan untuk membuat satu aturan baru di Indonesia.

