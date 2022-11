Chord dan Lirik Lagu Batak Baju Nabirong By Perdana Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Baju Nabirong yang dipopulerkan oleh Perdana Trio.

Lagu Batak Baju Nabirong ini yang menceritakan tentang perpisahan.

Lagu Batak Baju Nabirong ini pertama kali dirilis oleh grup musik Perdana Trio pada tahun 2012 lalu.

Chord dan Lirik Lagu Batak Baju Nabirong

Intro : C Bm D G D



G

Sai tumatangis ho di abingan hi

D G

Lao patolhashon na solot di rohami

C D

Ikkon marsirang do hita nadua

G D

Namar sihaholongan



G

Sai tarhatottong au ito dahasian

D G

Umbege i sude na hatami

C D

Ho mandok muli, ho mandok muli

G

Tu naso lomo mi



(Reff)



C

Di pulo batam na parpudi

G

Hutuhor baju parsirangan i

D

Laos dipatolhas ho tu au

G

Nasolot di rohami

C

Hotel mandarin na gabe saksi

G

Dipakke ho ma baju na birong i



D

Mekkel suping ho mamereng au

G

Laos hu galmit ma ito da hurum mi

(Bridge)



C G

Nda da sitodo turpuk

D G

Si ahut lomo ni roha

C G

Ima siingoton mu

D G

Hata parpudi sian au



(Musik)



C G D C G D



G

Sai tarhatottong au ito dahasian

D G

Umbege i sude na hatami

C D

Ho mandok muli, ho mandok muli

G

Tu naso lomo mi



(Reff)



C

Di pulo batam na parpudi

G

Hutuhor baju parsirangan i

D

Laos dipatolhas ho tu au

G

Nasolot di rohami

C

Hotel mandarin na gabe saksi



G

Dipakke ho ma baju na birong i

D

Mekkel suping ho mamereng au

G

Laos hu galmit ma ito da hurum mi

(Bridge)



C G

Nda da sitodo turpuk

D G

Si ahut lomo ni roha

C G

Ima siingoton mu

D G

Hata parpudi sian au.***

(cr30/tribun-medan.com)