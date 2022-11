JADWAL Siaran Langsung Liga Europa: AS Roma, Man United dan Arsenal Bertanding

via kompasiana/kompas.com

TRIBUN-MEDAN.com - Jangan lewatkan pertandingan Liga Europa berlangsung Kamis malam ini atau Jumat (4/11/2022) dini hari nanti.

Sejumlah tim elite akan berlaga, di antaranya Man United, AS Roma hingga Arsenal

Siaran langsung via link live streaming di antaranya Real Sociedad vs Manchester United dan Arsenal vs Zurich.

Siaran Langsung Europa League atau Liga Eropa bisa diakses juga melalui Live Streaming SCTV mulai Jumat (411/2022).

Duel Real Sociedad vs Manchester United digelar Jumat dini hari, mulai pukul 00.45 WIB dan tayang via TV Lokal SCTV gratis.

Cristiano Ronaldo dan Erik Ten Hag



Kedua tim akan memperebutkan posisi puncak klasemen, meskipun Sociedad lebih berpeluang merebut status juara Grup E.

Sementara itu, di grup A, Arsenal akan berhadapan dengan Zurich. Ada juga laga Bodo/Glimt vs PSV di grup yang sama. Hasil 2 laga tersebut akan menentukan perebut status juara grup A.

Jika Arsenal kalah dan PSV menang, puncak grup akan direbut oleh wakil dari Belanda.

Berikutnya, di Grup B Liga Eropa, 2 laga akan digelar mulai pukul 03.00 WIB, yakni Dynamo Kyiv vs Fenerbahce dan Rennes vs AEK Larnaca.

Fenerbahce dan Rennes yang menempati 2 peringkat teratas dengan poin identik (11) sama-sama masih berpeluang keluar sebagai juara grup B.

Di grup C, Real Betis dijadwalkan melawan HJK. Kemudian, AS Roma akan menantang Ludogorets Razgard.

Laga AS Roma vs Ludogorets dapat ditonton lewat live Moji TV pada Jumat (4/11) mulai pukul 03.00 WIB dini hari.

Laga AS Roma vs Lodugorets akan menampilkan pertaruhan peringkat 2 grup C. Kedua tim saat ini punya poin yang sama, yakni 7.

Selanjutnya, jadwal UEL Grup D mempertemukan SC Braga vs Malmo FF dan Union St.Gilloise vs Union Berlin.