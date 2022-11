SOSOK Surya, Bupati Kabupaten Asahan, Pernah Jadi Guru dan Jabat Ketua DPRD Batubara

TRIBUN-MEDAN.com - H. Surya, BSc merupakan Bupati Kabupaten Asahan periode 2021-2024.

Sebelum menjabat sebagai Bupati, Surya pernah menjadi Plt Bupati Kabupaten Asahan menggantikan Taufan Gama Simatupang yang meninggal dunia karena sakit jantung.

Surya lahir di Pulu Raja, Pulau Rakyat, Asahan, Sumatra Utara pada 22 Mei 1955 silam. Saat ini Surya berusia 67 tahun.

Baca juga: SOSOK Poltak Sitorus Bupati Toba, Kepala Daerah Terkaya di Sumut

Surya menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Teknologi Mineral Indonesia (STTMI) Medan. Kemudian beliau melanjutkan D-3 nya di STTM Medan.

Sebelum terjun ke dunia politik, Surya memulai karirnya sebagai tenaga pendidik di sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budhi Darma.

Beliau mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di Sekolah SMK Budhi Darma dari tahun 1980. Melalui pemikiran-pemikirannya yang tinggi, SMK Budhi Darma ini perlahan semakin berkembang tahap demi tahap.

Selama berkarir menjadi seorang guru, Surya memiliki beberapa riwayat diklat dan penataran.

Diantaranya, Penataran P4 Didinas P & K Kisaran (1985­), Penatan Kependudukan dan Lingkungan di PGGGT Medan (1987), Penataran Pendidikan dan konseling di Indrapura (1988), Penataran Kepala SMK di Jakarta (1999), Pelatihan Manajemen Sekolah di Jakarta (2000).

Tak hanya itu, pada tahun 2002, Surya juga pernah mengikuti diklat Pengembangan Sistem Informasi Sekolah di PGGGT Bandung, Seminar Pendayagunaan Alat untuk menunjang KBM di Jakarta (2002), Financial Training of prvate Technical and Vocational School di Jakarta (2002), dan Penlok Kepala Sekolah SMK Berstandar Nasional (2004).

Pada tahun 2005, Surya mengikuti pelatihan komputer Auto Cad di Indrapura, Manajemen SMK Berstandar Nasional di Jakarta (2005), dan yang terakhir Peningkatan manajerial kepala SMK di PGGGT Medan pada tahun 2005.

Surya memulai karir politiknya dengan mengikuti berbagai organisasi-organisasi politik.

Beliau mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Asahan.

Kemudian pada tahun 2008 hingga 2009, Surya menjabat sebagai Ketua DPRD Batubara.

Baca juga: SOSOK Ali Yusuf Siregar, Wakil Bupati Deli Serdang yang Dikabarkan Kembali Maju pada Pilkada 2024

Masih ingin melanjutkan karirnya di di bidang politik, pada tahun 2010 lalu, ia bersama Taufan Gama Simatupang maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.