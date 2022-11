HASIL Liga Eropa Arsenal vs Zurich 1-0, The Gunners Juara Grup A Berkat Gol Kieran Tierney, PSV ke-2

Twitter/Arsenal

HASIL Liga Eropa: Skor akhir Arsenal vs Zurich 1-0, Sedang On Fire, The Gunners Juara Group A. PSV Runner Up Lawan Tim Peringkat 3 Liga Champions. Sebelumnya, Arsenal berhasil menang atas Tottenham dengan skor 3-1 pada lanjutan Liga Inggris pekan ke-9, Sabtu (1/10/2022)