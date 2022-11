Link Live Streaming Real Sociedad vs Man United, Hasil Babak I Skor 1-0,Ronaldo dkk Unggul|Link Live 

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung siaran langsung Link Live Streaming Real Sociedad vs Man United Liga Europa, Jumat (4/11/2022) dini hari

Babak pertama Real Sociedad vs Man United usai.

Untuk sementara Man United unggul 1-0.

Gol diciptakan Alejandro Gamacho di menit ke 17.

Pertandingan dilanjutkan di babak II

Sebelumnya, Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengisyaratkan bakal memasang Cristiano Ronaldo dalam laga krusial melawan Real Sociedad di Liga Europa.

Siaran Langsung SCTV Liga Europa menyajikan Big Match Real Sociedad vs MU.

Link Live Streaming Real Sociedad vs Man United, Arsenal vs FC Zurich, dan AS Roma vs Ludogorets beserta pertandingan lainnya di Liga Europa pekan ini dapat diakses di TV Online vidio.com

Anda juga bisa menyaksikan Duel Real Sociedad via tautan link live di artikel ini.

Manchester United dijadwalkan berhadapan dengan Real Sociedad dalam matchday terakhir Grup E Liga Europa 2022-2023.

Ini merupakan laga krusial bagi kedua tim disebabkan Man United dan Real Sociedad sama-sama berpeluang untuk menjadi juara grup karena selisih poin mereka di klasemen tipis.

Setan Merah, yang berada di posisi kedua, hanya terpaut tiga poin dari Real Sociedad di puncak.

Namun, The Red Devils harus menang dengan selisih dua gol jika ingin menggusur Real Sociedad.

Itu karena Man United kalah 0-1 dari sang wakil Spanyol pada pertemuan pertama.