Link Nonton dan Spoiler Film Korea Are We in Love, Kisah Mencari Cinta Sejati

Film Korea Are We in Love

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Film Korea Are We in Love bergenre Romance, Drama, Fantasy yang tayang perdana pada 31 Maret 2020.

Film Korea Are We in Love ini menarik perhatian karena disutradarai oleh sutradara Kim Jung Kwon, yang telah dijuluki master dalam genre romansa melalui film-film seperti “Ditto”, “Babo”, dan “Snow In Sea Breeze”.

Spoiler Film Korea Are We in Love

Film Korea Are We in Love ini mengisahkan seorang perempuan bernama So Jung (Kim So Eun) yang bekerja di sebuah Cafe.

Selama bekerja ternyata So Jung menyimpan sebuah rasa kepada Bos nya yakni Seung Jae (Sung Hoon) yang memiliki sifat dingin dan galak.

Suatu ketika So Jung bertemu dengan seorang nenek-nenek misterius, karena telah menjamu nenek tersebut So Jung diberikan sebuah Buku misterius.

Banyak kejadian- kejadian yang tidak terduga selama So Jung memiliki buku itu, termasuk kisah percintaannya Bersama bosnya.

So Jung tidak menyangka setiap laki-laki yang baru ditemuinya rata-rata memiliki ketertarikan kepada nya yang lantas membuatnya merasa heran.

Bahkan salah satu dari mereka sempat mengikuti So Jung sampai ke depan apartemennya. Bos Seung Jae tampak cemburu melihat So Jung banyak didekati laki-laki yang tak dikenalnya.

Namun, usut punya usut mereka sengaja mendekati So Jung karena memiliki maksud lain yang tak diketahui mereka.

So Jung kecewa dan marah selama ini dia masih belum menemukan cinta sejati nya. Dia pun tidak memperdulikan buku ajaib itu lagi sehingga dia pun memutuskan untuk membuangnya.

Namun Karena masih penasaran ketika dia mencoba membuka buku nya ternyata So Jung mendapatkan petunjuk bahwa cinta sejati nya sedang berada dekat dengan nya lantas daun penasaran dengan siapa cinta sejatinya.

Sung Hoon berperan sebagai Seung Jae Pemilik kafe tempat So Jung bekerja. Seung Je, pemilik kafe yang kepribadiannya dingin di luar tetapi hangat di dalam.

Kim So Eun berperan sebagai So Jung Pekerja paruh waktu di kafe Seung Jae. Hidupnya berubah total ketika bertemu dengan seorang nenek-nenek yang memberikannya sebuah buku misterius.

Lantas bagaimanakah kisah cinta mereka, akankan bosnya cinta sejatinya, saksikan film Korea Are We in Love.

Link Nonton Film Korea Are We in Love : https://lk21official.org/are-we-in-love-2020/

