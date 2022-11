LIVE VIDIO: Nonton Link Live Streaming AS Roma vs Ludogorets, Akses Link Siaran Langsung Liga Europa

Nonton Link Live Streaming AS Roma vs Ludogorets, Akses Link Siaran Langsung Liga Europa

TRIBUN-MEDAN.com - Siaran langsung link live Liga Europa berlangsung, Jumat (4/11/2022).

Satu di antara laga paling ditunggu AS Roma vs Ludogorets.

AS Roma vs Ludogorets disiarkan langsung via Live Moji TV, Live Vidio, Champions TV 1.

Tautan nonton link live streaming juga tersedia di artikel ini.

Baca juga: Link Live Streaming Real Sociedad vs Man United, Hasil Babak I Skor 1-0,Ronaldo dkk Unggul|Link Live

Jelang AS Roma vs Ludogorets Jumat (4/11/2022) nanti. Jose Mourinho bisa mengandalkan Cristian Volpato.

Adalah bintang muda AS Roma, Cristian Volpato tampil memukau di pertandingan kemenangan atas Hellas Verona, pada Selasa (1/11/2022) dini hari.

Ya, catatan terbaiknya di laga Liga Italia Serie A lawan Verona bisa jadi modal bagus dan jaminan di laga AS Roma vs Ludogorets nanti bagi Jose Mourinho.

Volvato mengantongi 1 gol dan juga memberikan assist untuk Stephan El Shaarawy untuk menyempurnakan kemenangan AS Roma.

Baca juga: SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Real Sociedad vs Man United, Arsenal vs Zurich, Nonton Live SCTV

AS Roma menang dengan skor 1-3 atas Verona dalam pertandingan Serie A Italia di Stadion Juan Luca Sacchi.

Volvato adalah pemain termuda yang mencetak gol dan assist dalam pertandingan yang sama sejak umpan kunci mulai dilacak di Serie A pada 2004/2005, menurut laporan Opta.

Ini adalah kedua kalinya penyerang menghukum Scaligeri.

Dia juga mencetak gol dalam pertandingan musim lalu pada waktu yang hampir bersamaan dengan jadwal.

Meskipun berkebangsaan Italia, ia lahir dan dibesarkan di Camperdown di Australia.

AS Roma memperhatikannya saat pertandingan persahabatan di Malesia pada akhir 2019, menurut laporan Goal.