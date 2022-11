SINOPSIS Drakor Go Back Couple, Kisah Lika-liku Kehidupan Pasutri yang Kembali ke Masa Lalu

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor Go Back Couple merupakan drama garapan Ha Byung Hoon dan Kwon Hye Joo yang diadaptasi dari webtoon populer Do it One More Time karya Hong Seung Pyo.

Bergenre komedi romantis, Drakor Go Back Couple dibintangi oleh Son Ho Jun dan Jang Na Ra.

Drakor Go Back Couple menceritakan tentang sepasang suami istri yang sudah mencapai titik jenuh dan kembali ke masa lalu.

Choi Ban Do (Son Ho Jun) dan Ma Jin Jo (Jang Nara) adalah sepasang suami istri berusia 38 tahun.

Keduanya bertemu saat sedang berkuliah di Universitas Hankook dan memutuskan menikah di umur 24 tahun

Pernikahan mereka sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun dan telah dikaruniai seorang putra.

Awalnya mereka sangat menikmati masa-masa pernikahan mereka, namun bertahun-tahun berlalu, keduanya mulai merasa jenuh dan kelelahan dengan rumah tangganya.

Choi Ban Do adalah seorang sales obat-obatan.

Ia kerap kali bertemu dengan klien yang bukan main menyebalkannya.

Namun meskipun demikian, ia tetap menjalankan tugasnya, ia bahkan rela mengeluarkan uang untuk kliennya di bar.

Lama kelamaan ia mulai lelah sebagai pencari nafkah, terlebih ketika rumah tangganya mulai terguncang.

Ma Jin Jo adalah seorang ibu rumah tangga.

Dulunya ia adalah sosok yang pembersih, namun kini keadaan berbanding terbalik.

Ya, kesibukannya menjadi ibu rumah tangga yang harus mengurusi anaknya yang masih kecil dan suaminya membuatnya tak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri.