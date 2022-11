Terkuak Sifat Asli Lolly Anak Nikita Mirzani, Berani Lakukan Ini Duluan ke Sean, Olla Bereaksi

TRIBUN-MEDAN.com - Anak Olla Ramlan dan anak Nikita Mirzani jadi sorotan usai menjalin hubungan asmara.

Kisah asmara Sean Michael Alexander putra Olla Ramlan dengan Lolly putri dari Nikita Mirzani terus menyita perhatian publik.

Bahkan hubungan Sean dan Lolly seolah tak bisa lepas dari nama kedua orang tuanya, Olla Ramlan dan Nikita Mirzani.

Kali ini fakta baru di balik asmara Sean Alexander dan Lolly kembali terungkap.

Meski terbilang masih remaja, namun hubungan keduanya sudah dapatkan restu dari masing-masing sang ibu.

Bahkan baru-baru ini Olla sendiri membeberkan fakta baru tentang awal mula keduanya merajut asmara.



Saat menjadi bintang tamu di acara "RUMPI", Olla Ramlan dicecar berbagai pertanyaan oleh Feni Rose mengenai awal mula ia tahu Sean memili pacar.

Sebelumnya, Olla Ramlan mengaku tak mengetahui jika Laura yang dimaksud Sean adalah anak dari Nikita Mirzani.

Momen mesra Lolly anak Nikita Mirzani dan Sean anak Olla Ramlan. (TikTok @1auramm)

"Aku tanya, 'Sean sekarang udah punya pacar?', 'Yes', katanya. 'Siapa?', 'Laura', dia panggilnya Laura. Ya aku nggak tahu, 'Laura siapa?', 'Anaknya tante Nikita'," cerita Olla Ramlan seperti dalam tayangan di TRANS TV Official, Rabu (2/11/2022).



Kendati demikian, Olla Ramlan begitu santai setelah mengetahui putranya memiliki hubungan dengan anak artis kontroversial.

Sebagai ibu, Olla lantas mengulik jalinan asmara Sean, salah satunya etrkait momen keduanya berpacaran.

Terungkap jika sang putra lebih dulu ditembak oleh Lolly, dan tanpa basa-basi langsung diterima oleh Sean.

"Terus 'Siapa yang ngajakin pacaran?', 'Laura'. 'Oh, Laura gimana ngajaknya?', 'You wanna be my boyfriend?', 'Terus Sean jawabnya?', 'Sure'," bongkar Olla Ramlan bercerita.

Bahkan Olla mengaku jika Loly merupakan sosok pacar pertama Sean.