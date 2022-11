Vario 125 Exhibition Jawab Kebutuhan Pecinta Matik Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Setelah berhasil mencuri perhatian para pecinta matik Sumatera Utara (Sumut) sejak peluncurannya pada akhir jelang akhir Oktober 2022 lalu, PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda terpacu untuk kembali memamerkan matik unggulan New Vario 125 yang hadir dengan sentuhan desain sporty teranyar dan beragam fitur canggih yang mampu memberikan kebanggaan sebagai partner berkendara harian konsumen di Sumatera Utara.

Exhibition bertajuk “Vario 125 Exhibition” yang berlangsung di salah satu mall Ramayana Teladan Medan pada 31 Oktober s/d 6 November 2022 ini dipastikan akan menghadirkan kebahagiaan bagi para pengunjung. Karena tidak hanya akan memuaskan rasa penasaran para pecinta skutik, namun Honda juga akan mempersembahkan berbagai penawaran menarik.

Tidak tanggung-tanggung, taburan promo menarik sontak jadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Vario 125 Exhibition kali ini, seperti diskon tenor hingga 1 bulan dan potongan angsuran hingga 20 ribu rupiah, hingga special direct gift untuk setiap pembelian New Vario 125 baik cash maupun kredit.

Sutjipto, Marketing Communication and Sales Manager PT Indako Trading coy mengungkapkan, respon positif pada kehadiran New Vario 125 menginspirasi Honda untuk kembali menghadirkan skutik popular New Vario 125 guna memuaskan rasa penasaran pecintanya melalui exhibition yang berlangsung selama sepekan.

“Melalui exhibition ini, dengan semangat Satu Hati Honda ingin menemani para pecinta Vario untuk mewujudkan impiannya dengan memberikan kemudahan memiliki New Vario 125 yang terus dikembangkan dengan desain terkini dan beragam fitur unggulan untuk semakin memberikan kenyamanan berkendara dan kebanggaan bagi pemiliknya,“ ujar Sutjipto.

Tampil dengan desain sporti baru, skutik Honda 125cc sendiri semakin terlihat agresif dengan tampilan V shape yang merupakan ciri khas Honda Vario dan penggunaan LED pada semua pencahayaan. New Honda Vario 125 juga mengaplikasikan fitur dan teknologi terkini berupa Honda Smart Key System untuk tipe ISS, full digital panel meter, dan USB charger pada console box yang mampu menghadirkan kemudahan ketika berkendara.

Model terbaru skutik ini juga hadir dengan ukuran ban yang lebih lebar, serta kapasitas penyimpanan bagasi yang besar untuk mendukung performa sehingga berkendara menjadi lebih menyenangkan.

