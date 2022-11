Big Match Barcelona vs AS Roma Berpeluang di Liga Europa, Duel Menyebalkan bagi Jose Mourinho

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho

AS Roma

TRIBUN-MEDAN.com-

Duel Barcelona vs AS Roma berpeluang terjadi di ajang Liga Europa.

Mereka akan memperebutkan posisi 16 besar, bertarung di babak play-off Liga Europa 2022-2023.

Seperti diketahui, Barcelona turun kasta ke Liga Europa setelah terdepak dari babak penyisihan Liga Champions.

Bagi pelatih AS Roma Jose Mourinho jika terwujud laga Barcelona vs AS Roma, ini akan menjadi duel yang paling menyebalkan.

DI Liga Champions Barcelona sebelumnya hanya finis di posisi ketiga klasemen akhir Grup C.

Baca juga: LIGA INGGRIS: Malam Ini Manchester City vs Fulham, Arsenal Kembali Memimpin Klasemen



Barcelona kalah bersaing dengan Bayern Muenchen dan Inter Milan yang sama-sama lolos ke babak 16 besar.

Mau tidak mau, Barcelona harus kembali bermain di ajang Liga Europa seperti musim 2021-2022.

Kali ini, Blaugrana turun kasta ke Liga Europa bersama dengan Ajax, Juventus, Bayer Leverkusen, RB Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, dan Sporting CP.

Baca juga: LIGA EUROPA: Selain Man United, Inilah Daftar Tim Runner-up Grup Liga Europa

Namun, Barcelona tidak bisa langsung bermain di babak 16 besar.

Pasalnya, Barcelona harus bertarung dulu di babak play-off knock-out dengan melawan para runner-up grup Liga Europa.

Sejak aturan baru UEFA diberlakukan pada musim lalu, peringkat ketiga Liga Champions memang harus menjalani babak play-off terlebih dulu dengan melawan runner-up grup Liga Europa.

Baru setelah itu, para pemenang play-off akan lolos ke babak 16 besar untuk melawan para juara grup.

Saat ini, ada delapan tim yang sudah dipastikan finis sebagai runner-up grup Liga Europa, yakni Manchester United, FC Midtjylland, AS Monaco, Nantes, PSV Eindhoven, Rennes, AS Roma, dan Union Berlin.